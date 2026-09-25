La zona de la lesión de Mbappé alarma al Real Madrid

Kylian Mbappé hizo sonar todas las alarmas en Francia, y el eco llega hasta el Real Madrid. Tras la retirada de Ibrahima Konaté de la concentración de Les Bleus por lesión, el delantero francés también sintió un dolor en la rodilla durante el duelo ante Turquía.

La lesión se produjo antes de que el partido cumpliera una hora completa, concretamente en el momento en que Mbappé anotó el gol de la victoria, con el que además inauguró la era del entrenador Zinedine Zidane al frente de la selección francesa, en el minuto 54 del encuentro de la primera jornada de la Liga de Naciones de la UEFA.

Mbappé recibió el balón al borde del área por la banda izquierda, preparó la pierna para el disparo y, en el momento de celebrarlo, sintió que algo no iba bien.

Lee también

Huijsen sobre el derbi: si los errores hubieran favorecido al Real Madrid, se habría montado un revuelo enorme

Por su novia: Icardi recibe una sanción hasta el año 2099

El dolor se localizaba concretamente en la pierna izquierda, que es la de apoyo en el momento de golpear el balón. De hecho, Mbappé, al tocar la pelota, dio un pequeño salto como reacción automática y, cuando arrancó a celebrar, se detuvo de inmediato.

Los médicos de la selección francesa se apresuraron a entrar al terreno de juego para realizar una primera exploración. Kylian intentó seguir jugando, pero en cuanto regresó al césped y probó a correr por primera vez, cayó de nuevo pidiendo el cambio.

Los gestos de dolor, incluso al cubrirse el rostro, reflejaron una preocupación evidente, antes de que Désiré Doué entrara en su lugar.

La rodilla izquierda de nuevo

Cabe recordar que Mbappé se vio obligado la temporada pasada a parar por problemas en esa misma rodilla izquierda. Y ocurrió dos veces, después de que se descubriera que el primer examen no fue realizado sobre la rodilla lesionada por parte del cuerpo médico, según el diario español "Marca".



