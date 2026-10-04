La verdad sobre la sanción de la FIFA contra el Al Ahly egipcio

El experto jurídico Amer al-Omayrah dio su opinión sobre los rumores acerca de la posibilidad de que el club egipcio Al-Ahly sufra una sanción de prohibición de fichajes, a raíz del litigio con el suizo Harald Gamperle, exentrenador asistente del cuerpo técnico de Marcel Koller.

La Cámara de Resolución de Disputas de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) obligó a Al-Ahly a abonar 357.500 euros al suizo Harald Gamperle, exentrenador asistente de Marcel Koller, además de un interés anual del 5%.









Al-Omayrah señaló, en sus declaraciones con el periodista Abu al-Maati Zaki, publicadas por este último a través de su página de Facebook, que las decisiones de la FIFA relativas al impago de los emolumentos de jugadores o miembros del cuerpo técnico pueden conllevar la suspensión del club durante 3 periodos de fichajes.

Sin embargo, aclaró al mismo tiempo que la sanción no se ejecutará por el momento debido al recurso de Al-Ahly contra la decisión tan pronto como fue emitida.

Explicó: "El fallo sobre el asistente de Koller se emitió el pasado 26 de mayo, pero la decisión se conoció mediáticamente el pasado jueves, y la directiva de Al-Ahly, por su parte, presentó un recurso contra ella, por lo que este asunto detiene la ejecución de las decisiones económicas hasta que el tribunal deportivo se pronuncie al respecto".

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El litigio se remonta a la decisión de Al-Ahly de relevar a Gamperle de sus funciones en abril de 2025, pese a que su contrato seguía vigente hasta junio de 2026.

El entrenador defendió ante la FIFA su derecho a percibir su salario tras ser apartado de sus funciones, mientras que Al-Ahly afirmó que había cumplido con sus obligaciones económicas hasta su último día de trabajo.

La Cámara de Resolución de Disputas consideró que el contrato seguía en vigor, y obligó a Al-Ahly a pagar 11 salarios correspondientes al periodo comprendido entre mayo de 2025 y marzo de 2026, por un total de 357.500 euros, más un interés del 5% sobre cada pago hasta su liquidación.

Según la decisión, se concedió a Al-Ahly el derecho a recurrir ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en un plazo de 21 días desde la recepción de la notificación.