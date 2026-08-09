La verdad sobre el inminente regreso de Achraf Dari al Wydad

El marroquí Achraf Dari, defensa del Al-Ahly egipcio, está cerca de regresar a las filas de su antiguo equipo, el Wydad, durante el actual periodo de fichajes veraniego, en un movimiento previsto que podría devolver a uno de los más destacados egresados del club marroquí a la fortaleza roja de nuevo, tras años de profesionalismo y de moverse entre varios clubes.

Estos avances se producen en medio de un deseo compartido entre el jugador y la directiva del Wydad para cerrar el traspaso, en un momento en el que el futuro de Dari con el Al-Ahly parece abierto a una salida durante el mercado veraniego en curso.

Según fuentes cercanas a «Radio Mars», Achraf Dari se encamina hacia la rescisión de su contrato con el Al-Ahly, como paso previo a poner fin a su etapa con el club durante el actual periodo de fichajes veraniego.

Las mismas fuentes señalaron que los pasos para la separación entre el defensa marroquí y el Al-Ahly avanzan, en medio del deseo del jugador de vivir una nueva experiencia en la próxima etapa, lo que abre la puerta a su regreso a su club de origen.

Durante su etapa con el Al-Ahly, Dari no aportó el valor añadido esperado en la forma que el jugador o la afición del club deseaban, algo que hizo que la posibilidad de su salida se planteara con fuerza durante el mercado actual.

En el momento en que Achraf Dari se acerca a poner fin a su relación con el Al-Ahly, las negociaciones con el Wydad experimentan un avance notable, según las mismas fuentes.

La directiva del club marroquí busca alcanzar un acuerdo definitivo con el defensa internacional, en medio de un deseo claro de ambas partes de cerrar el traspaso y devolver a Dari a las filas del equipo en cuyas categorías inferiores se formó, antes de iniciar su periplo profesional fuera de Marruecos.

Aún quedan algunos detalles vinculados al acuerdo pendientes de resolver antes del anuncio oficial del regreso del jugador al Wydad, si bien los indicios actuales apuntan hacia la conclusión del traspaso durante el periodo de fichajes veraniego.

Regreso al club de origen

El traspaso de Achraf Dari al Wydad representa un caso especial para el defensa marroquí, teniendo en cuenta que el club fue su puerta de entrada al fútbol profesional, y desde él brilló su nombre antes de vivir experiencias en el extranjero.

Dari había dejado una huella clara con el Wydad, antes de dar el salto al fútbol profesional europeo y luego continuar su trayectoria con otros clubes, hasta llegar al Al-Ahly egipcio.

En caso de completarse su regreso de forma oficial, el Wydad recuperará a uno de sus hijos que conocen bien el ambiente del club, además de que el equipo contará con un defensa que posee una amplia experiencia en las competiciones locales y continentales.

Se espera que Achraf Dari represente una incorporación importante para el Wydad, no solo por su conocimiento previo del club, sino también gracias a la experiencia que ha adquirido durante los últimos años.

El defensa marroquí ha disputado numerosos partidos a nivel continental y ha adquirido una experiencia importante en sus etapas profesionales fuera de Marruecos, además de su presencia con la selección marroquí.

Esta experiencia le otorga a Dari la capacidad de ayudar al Wydad en las competiciones que le esperan durante la próxima temporada, especialmente porque el equipo busca construir una plantilla fuerte capaz de competir a nivel local y continental.

La afición del Wydad espera la resolución oficial de las negociaciones, sobre todo porque el regreso de Achraf Dari tiene dimensiones tanto deportivas como de aficionados, al tratarse de uno de los hijos del club que ya dejaron su huella con la camiseta del equipo.

En caso de que todas las partes alcancen un acuerdo definitivo sobre la rescisión del contrato del jugador con el Al-Ahly y la conclusión de su traspaso al Wydad, Dari tendrá ante sí una nueva oportunidad de escribir otro capítulo de su carrera con el club que vio sus inicios.

Así, el mercado veraniego podría presenciar uno de los fichajes más destacados del Wydad, con el regreso de Achraf Dari a su club de origen, tras años de profesionalismo y de adquirir nuevas experiencias tanto a nivel local como internacional.