La venganza contra Simeone: Flick desafía a su rival más incómodo

El entrenador al que más veces se ha enfrentado Hans Flick desde el inicio de su carrera como técnico es Diego Simeone, aunque la gran cantidad de duelos entre ambos no le ha otorgado al técnico alemán una ventaja absoluta.

Esto se produce después de que el director técnico del Atlético de Madrid lograra asestar dos duros golpes al Barcelona la temporada pasada, al eliminarlo tanto de la Copa del Rey como de la Liga de Campeones de Europa, dejando una herida que aún no cicatriza en el entrenador del conjunto catalán.

Según el diario español "Marca", Flick se ha enfrentado a Simeone en 12 partidos desde el inicio de su carrera como entrenador, tanto durante su etapa con el Bayern de Múnich como en su actual destino con el Barcelona.

Y aunque el técnico alemán es superior en número de victorias, el entrenador del Atlético de Madrid logró conseguir dos triunfos de enorme importancia, tras privar al conjunto catalán de continuar su camino en dos grandes competiciones la temporada pasada.

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El inicio de los enfrentamientos entre ambos entrenadores se remonta a seis años atrás, concretamente al 21 de octubre de 2020, cuando se midieron por primera vez en la jornada inaugural de la fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa.

El estadio Allianz Arena acogió aquel partido, que registró una superioridad arrolladora del Bayern de Múnich, después de que el conjunto alemán, dirigido por Flick, arrollara a su rival, el Atlético de Madrid, por 4-0, en el inicio de una serie de enfrentamientos que más tarde se convertirían en una cita recurrente entre ambos técnicos.

Desde aquel encuentro, el choque entre ambas partes se renovó en numerosas ocasiones, y la gran mayoría se produjo durante el mandato de Flick al frente del banquillo del Barcelona, ya que 10 de los 12 duelos entre ellos se disputaron en el periodo que el técnico alemán ha pasado al frente del cuerpo técnico del conjunto catalán.

Durante estos diez enfrentamientos, Flick logró 6 victorias, por un empate y 3 derrotas ante el Atlético de Madrid dirigido por Simeone.

Estas cifras reflejan una ventaja clara del técnico alemán en cuanto a resultados, pero por sí solas no revelan la magnitud del sufrimiento que le ha causado su rival argentino, especialmente en los duelos que no admiten término medio.

Destacan dos derrotas en concreto para explicar la razón detrás de la persistencia de este bloqueo: la primera llegó en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, cuando el Atlético de Madrid infligió al Barcelona una abultada derrota por 4-0, que lo dejó prácticamente a las puertas de la eliminación del torneo.

Aquel no fue el único golpe que recibió Flick, pues la superioridad madrileña se renovó en la Liga de Campeones de Europa, cuando el Atlético de Madrid venció por 2-0 en la ida de los cuartos de final, durante el partido disputado en el estadio Spotify Camp Nou.

Este resultado colocó al Barcelona ante una difícil tarea en el partido de vuelta en el estadio Metropolitano, donde debía remontar la diferencia de dos goles, pero fracasó en lograr la remontada, despidiéndose del torneo ante su rival madrileño.

Los goles siempre están presentes

La singularidad de los enfrentamientos entre Flick y Simeone no se limita a sus resultados y a su importancia a la hora de determinar el destino de los títulos, sino que se extiende también a la propia naturaleza de los partidos, que no han conocido el empate sin goles en ninguna ocasión.

De entre los 12 partidos que han medido a ambos entrenadores, ninguno terminó con el resultado de 0-0, mientras que solo un encuentro se resolvió con la victoria de uno de los equipos por la mínima (1-0).

Esto refleja la naturaleza del choque entre dos escuelas de entrenamiento diferentes, lideradas por dos técnicos con personalidades marcadas, en una competencia que ha ido ganando intensidad con el paso de las temporadas, y que ha pasado a tener cuentas particulares, especialmente para Flick, que todavía busca superar los golpes que le asestó Simeone la temporada pasada.