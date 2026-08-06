El Arsenal anunció este jueves la ampliación de su asociación estratégica con la compañía "Emirates" mediante un contrato de larga duración que se extenderá hasta el año 2033, en un paso que consolida una de las asociaciones comerciales más longevas y destacadas del mundo del fútbol.

El club confirmó, en un comunicado oficial, que el nuevo acuerdo garantiza la continuidad del logotipo de "Emirates" en las camisetas del equipo, además de la ropa de entrenamiento y los derechos de denominación del estadio "Emirates", de modo que ambas partes continuarán una asociación que comenzó en 2006.

En virtud del nuevo contrato, "Emirates" continúa patrocinando al Arsenal en el marco de la asociación de patrocinio de camisetas de un club más larga de la historia de la Premier League, con la entrada de la relación entre ambas partes en una nueva etapa que se prolonga hasta el año 2033.

El anuncio llega tras la conquista del Arsenal del título de la Premier League, ya que el club considera que el acuerdo representa un paso importante para respaldar sus aspiraciones durante la próxima etapa y para construir sobre los éxitos logrados dentro y fuera del terreno de juego.

Richard Garlick, director ejecutivo del Arsenal, declaró: "Ganar el título de la Premier League representa un momento excepcional en la historia del club, y Emirates ha sido un socio fundamental en este camino, y ha estado a nuestro lado en las distintas etapas por las que hemos pasado durante las dos últimas décadas".

Y añadió: "La renovación de la asociación refleja la fe de ambas partes en el futuro del Arsenal y su deseo común de seguir progresando y de lograr más éxitos".

Por su parte, Sir Tim Clark, presidente de la compañía Emirates, afirmó que la relación con el Arsenal ha superado el concepto del patrocinio tradicional, y explicó que ambas partes han logrado, durante los años pasados, construir una experiencia única para millones de aficionados del club en todo el mundo.

Señaló que la asociación ha contribuido a impulsar la expansión del Arsenal a nivel mundial y a ofrecer iniciativas y experiencias para la afición que no habría sido posible llevar a cabo sin la colaboración entre ambas partes, y subrayó la aspiración de la compañía de continuar escribiendo una nueva historia con el club londinense.

Se espera que el Arsenal y Emirates celebren durante las próximas semanas los 20 años del inicio de la asociación, a través de una serie de eventos y actividades destinados a la afición, junto con el lanzamiento de una nueva película promocional que repasa los momentos más destacados de la relación entre ambas partes, con la participación de la leyenda del club, el alemán Per Mertesacker.

La nueva etapa de la asociación arranca coincidiendo con el partido del Arsenal como anfitrión del Borussia Dortmund en el torneo amistoso de la Emirates Cup, que se disputa en el estadio Emirates, en medio de celebraciones especiales por esta ocasión.