La tecnología de LaLiga pone fin a la polémica sobre el gol anulado al Real Madrid

Los últimos minutos del partido entre el Real Betis y el Real Madrid vivieron una gran emoción, después de que la nueva tecnología del balón de LaLiga anulara un golazo marcado por Carlos Espí, en un encuentro que terminó con victoria del Real Betis por un gol a cero en el estadio de La Cartuja, en medio de la polémica por dos jugadas en los últimos instantes del partido.

Según el diario español "Mundo Deportivo", la primera jugada llegó con un golazo marcado por Carlos Espí de chilena, momentos después de saltar al terreno de juego en el minuto 87, y el gol significaba en aquel momento el empate a un gol de ambos equipos.

El árbitro Hernández Hernández detuvo la reanudación del juego pese a que el balón se encontraba en el centro del campo, después de recibir un aviso desde la sala del videoarbitraje asistente, dirigida por Javier Iglesias Villanueva, para revisar la jugada.

La revisión reveló que había una posición de fuera de juego al inicio de la acción en la que participó el delantero del Real Madrid, lo que llevó a la anulación del gol.

El experimentado árbitro de la región de Galicia se basó en su decisión desde la sala del videoarbitraje en una de las principales novedades de la Primera División española esta temporada, el chip situado dentro del balón, conocido como el "balón sensorizado", que permite determinar las situaciones de fuera de juego con mucha mayor precisión que el método en el que se apoyaba hasta ahora la tecnología del fuera de juego semiautomático.

Este sistema está conectado con la sala del videoarbitraje y determina el momento exacto en el que se produce el fuera de juego con una diferencia de milímetros, ya que identifica el punto de contacto preciso que precede a un posible fuera de juego.

Esta tecnología permitió anular el gol del Real Madrid, y también intervino durante la primera parte, en un córner en los últimos instantes del primer periodo.

El árbitro Alejandro Hernández Hernández señaló inicialmente un córner, tras creer que el portero del Real Betis había evitado que el disparo de Huijsen llegara a la portería.

La tecnología, junto a las imágenes, mostró que el balón golpeó el travesaño, por lo que finalmente se señaló un saque de puerta a favor del Real Betis.

Esto se debió al sensor que confirma de forma inmediata si se ha producido un contacto con el balón.



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