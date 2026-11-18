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La sub-21 de Países Bajos se clasificó el martes por los pelos para la Eurocopa sub-21, que se disputará el próximo verano en Serbia y Albania. El miércoles, la UEFA anunció la composición definitiva de los bombos para el sorteo, que tendrá lugar el jueves 26 de noviembre en el Sava Congress Center de Belgrado, la capital serbia.

La sub-21 de Países Bajos ha quedado encuadrada en el bombo 2 según el coeficiente de las selecciones sub-21. El equipo del seleccionador Michael Reiziger compartirá bombo con las selecciones sub-21 de Francia, Italia y Croacia, a las que evitará en cualquier caso en la fase de grupos del torneo.

Como es lógico, los países más fuertes sobre el papel están en el bombo 1: Alemania, Inglaterra, España y Portugal. El bombo 3 lo integran Finlandia, Grecia, Noruega y Polonia, mientras que Albania, Bélgica, Serbia y Chequia forman el bombo 4.

El torneo comenzará el 16 de junio y se prolongará hasta el 3 de julio. Los dos primeros de cada grupo se clasificarán para los cuartos de final. Además del título europeo, estarán en juego tres plazas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles (2028). Por eso, quienes disputen el partido por el tercer puesto también tendrán mucho en juego.

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Es probable que Reiziger y sus jugadores esperen evitar a Noruega, del bombo 3. Los escandinavos terminaron muy por encima de Países Bajos en el grupo de clasificación, por lo que el equipo de Reiziger tuvo que buscar su pase al torneo en Europa del Este a través de la repesca. Inglaterra ganó las dos últimas Eurocopas sub-21, en 2025 y 2023

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Bombo 1: Alemania, Inglaterra, España, Portugal

Bombo 2: Francia, Italia, Croacia, Países Bajos

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Bombo 3: Finlandia, Grecia, Noruega, Polonia

Bombo 4: Albania, Bélgica, Serbia, Chequia