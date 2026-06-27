La sorpresa del Mundial cambia los planes del Barcelona respecto a su estrella

La temprana eliminación del Mundial 2026 ha alterado los planes del Barcelona con una de sus estrellas, pues el club esperaba que el torneo aumentara su valor de mercado.

La eliminación de Uruguay, sin que Ronald Araújo jugara un solo minuto, frustró la posibilidad de que el defensa demostrara su valía en el mayor escenario del fútbol.

La Celeste cayó 0-1 ante España y quedó eliminada en la fase de grupos, un desenlace decepcionante para el jugador, que arrastraba molestias musculares desde antes del torneo. y, pese al optimismo sobre su participación en el decisivo partido contra España, no estaba listo.

El problema de Flick

Según Sport, la pronta eliminación de Uruguay complica los planes del Barcelona, que esperaba que el Mundial devolviera a Araujo al foco tras una temporada difícil y le permitiera reevaluar su valor en el equipo y en el mercado. allí donde Hans Flick ya impuso una nueva jerarquía con Pau Cubarsi como titular, la confianza en Gerard Martín, el buen rendimiento de Eric García y el regreso de Andreas Christensen.

Por ello su protagonismo se redujo al final de la pasada temporada y su participación fue limitada, y su protagonismo podría seguir disminuyendo la próxima temporada. Flick deberá buscarle un hueco, mientras el central espera que la pretemporada en Escocia sea su punto de inflexión tras perderse el Mundial».

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