La situación de Memphis en Brasil da de repente un giro muy inesperado

Memphis Depay probablemente acabará renovando con Corinthians, según informan varios medios brasileños, entre ellos UOL Brasil. El delantero de la selección neerlandesa está dispuesto a ceder.

La semana pasada parecía que la renovación de Memphis con Corinthians estaba prácticamente cerrada, hasta que el presidente Osmar Stabile desenchufó el acuerdo en el último momento.

Según fuentes cercanas a la directiva, el argumento del club para echar atrás la renovación era que supondría un trato desigual con respecto a los demás jugadores de la plantilla.





Memphis reaccionó públicamente con gran indignación ante la situación y aseguró que no lo dejaría pasar. Un día después, ESPN informó de que Memphis reclama treinta millones de euros al club brasileño.

Ahora parece que ambas partes acabarán llegando a un acuerdo y que se cerrará un trato. Eso se debe sobre todo a que Memphis está dispuesto a ceder bastante.

UOL escribe en primer lugar que Corinthians todavía adeuda a Memphis una cantidad de siete millones de euros. El delantero está dispuesto a renunciar a los intereses que el club debía pagar sobre esa cantidad.

Además, Memphis renunciaría a la cláusula que obligaba a Corinthians a recaudar 2,5 millones de euros a través de contratos comerciales relacionados con campañas publicitarias y la venta de productos con licencia.

La mayor concesión de Memphis llega con su salario. Anteriormente, el exjugador, entre otros, del PSV y del Manchester United había acordado con el club un sueldo de 9 millones de euros por año, pero ahora su equipo ha presentado una contraoferta de 7 millones por año.

Según fuentes cercanas al club, la intención de Stabile siempre fue negociar un nuevo acuerdo. UOL espera que Memphis ponga pronto su firma en un nuevo contrato con las condiciones mencionadas.