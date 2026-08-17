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Julian AlvarezGetty Images

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La semana de la verdad: el Barcelona concede a Álvarez una última oportunidad

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¿Convencerá el argentino a la directiva del Atlético para marcharse?

El Barcelona ha entrado en una semana decisiva en el mercado de fichajes estival, tras acercarse a cerrar las operaciones de Rodri y Joao Cancelo, mientras continúa a la espera de la decisión final del delantero argentino Julián Álvarez, que sigue siendo el objetivo prioritario para reforzar la línea ofensiva.

El  diario español "Marca" informó de que la directiva del Barcelona ha decidido conceder a Álvarez una última oportunidad para resolver su situación con el Atlético de Madrid, antes de recurrir a las alternativas planteadas, y aseguró que los próximos días serán determinantes en el futuro del jugador.

Según el diario, el Barcelona espera que se celebre una reunión entre Álvarez y Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, con el fin de intentar convencer a la directiva del club de que acepte negociar su traspaso al conjunto blaugrana.

De acuerdo con el informe, Gil Marín ya prometió a Álvarez permitirle salir durante el actual periodo de fichajes si mostraba su deseo de vivir una nueva experiencia, algo que el jugador pretende activar durante la reunión prevista.

"Marca" precisó que el Barcelona no prolongará la espera del jugador, ya que busca cerrar el asunto del delantero esta semana, ya sea completando el fichaje de Álvarez o dándolo por cerrado definitivamente y pasando al plan alternativo.

En caso de que las negociaciones se estanquen, el club catalán dispone de varias opciones para reforzar el ataque, entre las que destacan Lautaro Martínez, Mikel Oyarzabal, Luis Suárez y Viktor Gyökeres, quedando planteada además la opción de apostar por el falso nueve en caso de no incorporar a un nuevo ariete.

El técnico Hansi Flick confía en la capacidad de varios de sus jugadores para ocupar esa posición, como Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha, Karim Adeyemi y Anthony Gordon, además de seguir de cerca la evolución de algunos jóvenes talentos que llamaron la atención durante la pretemporada, con el egipcio Hamza Abdelkarim a la cabeza.

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