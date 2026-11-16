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La selección de Países Bajos ya sabe a qué países puede enfrentarse en el sorteo del viernes para los cuartos de final de la Nations League. Tras la dolorosa derrota por 5-0 ante Alemania, el equipo del seleccionador Xavi Hernández podría volver a encontrarse con un rival durísimo. Francia, Inglaterra y Portugal son los tres países que podrían medirse a Países Bajos, aunque los portugueses aún deben asegurarse definitivamente el primer puesto de su grupo.

Países Bajos cayó con contundencia ante Alemania el lunes por la noche en el Olympiastadion de Berlín. El equipo del seleccionador Jürgen Klopp se impuso por un rotundo 5-0, lo que dejó en segundo plano la convincente victoria por 7-0 de Países Bajos sobre Grecia de unos días antes. Pese a la dura goleada, la selección neerlandesa sigue en la Nations League, competición en la que los dos primeros de cada grupo pasan a cuartos de final.

El sorteo de los cuartos de final tendrá lugar el viernes 20 de noviembre en la localidad suiza de Nyon, donde la UEFA tiene su sede. A partir de las 12:00 se definirán los cuatro cruces y Países Bajos conocerá a su próximo rival. El sorteo distingue entre los primeros y los segundos de grupo, por lo que no todos los países pueden quedar emparejados con Países Bajos.

Los cuatro primeros de grupo serán cabezas de serie en el sorteo, mientras que los cuatro segundos no lo serán. Como Países Bajos terminó por detrás de Alemania, quedará emparejada con el primero de otro grupo. Los países que ya se enfrentaron en la fase de grupos no pueden volver a medirse en cuartos de final.

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Uno de los posibles rivales es Francia, que se aseguró la condición de cabeza de serie al ganar el Grupo 1. Los franceses terminaron por delante de Bélgica, que también logró un billete para cuartos de final. Para Países Bajos, enfrentarse a Francia supondría de inmediato una prueba especialmente dura, sobre todo tras la fragilidad que mostró la defensa neerlandesa ante Alemania.

Inglaterra también figura entre los posibles rivales de la selección de Países Bajos. Los ingleses se aseguraron el primer puesto del Grupo 3, en el que también estaban encuadradas España, Croacia y Chequia. España terminó segunda y, por tanto, no puede enfrentarse a Países Bajos, ya que ninguna de las dos selecciones será cabeza de serie en el sorteo.

El tercer posible rival saldrá del Grupo 4, donde Portugal va camino del primer puesto. Los portugueses ya tienen asegurada su participación en cuartos de final, pero aún deben confirmar que ganan el grupo. Dinamarca y Noruega disputarán el martes 17 de noviembre un duelo directo por el segundo billete, mientras que Portugal se enfrentará esa misma noche a Gales.