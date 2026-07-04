El periodista Khaled Al-Shneif sorprendió al revelar que el delantero inglés Ivan Tony podría dejar el Al-Ahli saudí este verano.

El club ya había traspasado al argelino Riyad Mahrez días después de la salida del marfileño Frank Kessié, cuyo contrato expiró.

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Al-Shneif declaró en el programa «Dorina Ghir»: «No descarto que Tony abandone las filas del Al-Ahli durante este verano».

Y añadió: «La tendencia actual de la dirección técnica y del entrenador es apostar por jugadores rápidos, y esa es la razón por la que se han marchado Mahrez y Kessié».

Y concluyó: «Es posible que veamos a Tony fuera del Al-Ahli, y la decisión recae, en primer lugar, en el entrenador alemán».



