Un partido que empezó como si hubiera acabado pronto y que, en sus minutos finales, se convirtió en uno de los duelos más locos y emocionantes, después de que la selección de Indonesia viviera una noche excepcional ante Bangladés, con 11 goles y un vaivén dramático que se prolongó hasta los últimos instantes, para terminar con la victoria de los anfitriones por 9-2 y su clasificación a la final de la Copa de la ASEAN.

La selección de Indonesia afrontó el encuentro sabiendo que necesitaba una goleada para asegurarse el liderato del grupo y superar a Malasia, y Mitchell Beker logró acaparar los focos pronto, tras marcar cinco goles históricos, liderando a los locales en una arrolladora primera mitad que terminó con Indonesia por delante 6-1, en medio de grandes celebraciones en las gradas del estadio Gelora Bung Karno.

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Pero el guion cambió por completo tras el descanso, después de que se enfriara el ritmo ofensivo de Indonesia, mientras Malasia seguía anotando en su partido ante Singapur hasta alcanzar el sexto gol, con lo que el liderato del grupo quedó amenazado, antes de que Bangladés aumentara los nervios de los anfitriones al marcar su segundo gol en el minuto 91, en medio de un ambiente de silencio y estupor en las gradas.

Y mientras Indonesia se acercaba a perder el liderato en los últimos instantes, comenzó uno de los finales de partido más extraños, después de que el árbitro concediera un tiempo de descuento que se extendió varios minutos adicionales, para que los anfitriones volvieran al ataque en busca de nuevos goles que les devolvieran la ventaja de la diferencia de goles.

Y en el minuto 96, apareció Kevin Diks para marcar el octavo gol de Indonesia y devolver la vida a las gradas de Yakarta, antes de que Mitchell Beker volviera apenas un minuto después para completar su póker (quíntuple) y anotar el noveno gol, con lo que las gradas estallaron de júbilo tras un guion que no era fácil de imaginar apenas unos minutos antes.

Así, los últimos minutos del duelo entre Indonesia y Bangladés se convirtieron en un verdadero escenario de locura futbolística, después de que la afición pasara de celebrar la victoria al miedo a perder el liderato, para después volver a celebrar de nuevo con dos goles en pocos minutos, para que el partido terminara con un resultado de 9-2 e Indonesia reservara su plaza en la final, en uno de los finales más dramáticos de la historia del torneo.