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El portugués Bernardo Silva vive una transformación llamativa en el Real Madrid. Empezó la temporada falto de forma física y con dificultades para hacerse un hueco en el once del técnico José Mourinho, pero poco a poco se ha convertido en una de las piezas importantes de la racha de victorias que atraviesa el equipo en las últimas semanas.

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Mourinho ya había lanzado una crítica directa a Bernardo durante la pretemporada, en concreto a principios de agosto, tras el amistoso ante el Ferencváros en Budapest.

«Bernardo es un jugador muy importante para nosotros, pero el pobre es de esos a los que les gusta no hacer nada en vacaciones. Mentalmente, le viene bien no hacer nada en su tiempo libre, pero ha vuelto con un nivel físico bajo y tiene que mejorar», dijo entonces el técnico portugués.

Pese a la franqueza de la crítica de Mourinho, sus palabras confirmaron al mismo tiempo la buena relación que mantiene con el jugador, sobre todo porque el entrenador fue uno de los factores principales que llevaron a Silva a elegir el Real Madrid tras terminar su contrato con el Manchester City.

Mourinho decidió el destino de Bernardo Silva

El fichaje de Bernardo Silva había despertado el interés de varios clubes, entre ellos el Barcelona y el Atlético de Madrid, después de que el jugador quedara libre tras su salida del Manchester City.

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Los dos clubes españoles parecían cerca de cerrar la llegada del portugués, pero Bernardo lo frenó todo en cuanto conoció la oferta del Real Madrid, que contaba con el respaldo de Mourinho, y eligió mudarse a la capital española.

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Sin embargo, las dudas surgidas en la pretemporada se prolongaron al inicio de la temporada oficial. Bernardo Silva, que fue una de las piezas fundamentales de la mejor época del Manchester City, no logró imponerse rápidamente en el once del Real Madrid.

Al principio, Mourinho apostó por una pareja más potente físicamente en el centro del campo, con Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni como titulares en la mayoría de los partidos, lo que dejó en el aire el sitio de Bernardo Silva en el equipo.

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La oportunidad de Roma lo cambió todo

Bernardo Silva esperó su oportunidad con paciencia, y esta llegó en la capital italiana, Roma, cuando Mourinho le concedió 20 minutos para contribuir a la primera gran remontada del Real Madrid en la Liga de Campeones esta temporada.

Mourinho decidió entonces juntar a Bernardo Silva y Arda Güler en el centro del campo y retrasar a Valverde al lateral para dar paso a los futbolistas con más capacidad de creación.

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El plan funcionó y el Real Madrid pasó de perder 3-1 a ganar 4-3, pero Mourinho aún no estaba convencido de apostar por una medular tan inclinada a la creatividad y sin suficiente potencia física. «Si hubiera empezado con Arda y Bernardo, la Roma nos habría marcado cinco goles», afirmó en la rueda de prensa en el Estadio Olímpico.

Aquel partido se disputó el 14 de octubre y, apenas una semana después, Bernardo fue titular ante el Leipzig y además marcó su único gol con el Real Madrid hasta ahora esta temporada.

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Pero la verdadera prueba llegó el 21 de octubre, cuando Bernardo y Arda Güler fueron titulares ante el Barcelona en el Camp Nou, y el Real Madrid logró la victoria y recuperó parte del terreno perdido en la carrera por la Liga.

En aquel partido, Bernardo volvió a erigirse en el pulmón tranquilo del Real Madrid, con un papel que va más allá de participar en la construcción de las jugadas.

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Bernardo: mucho más que un creador de juego

Bernardo no se limita a jugar y marcar el ritmo, sino que también destaca por su enorme capacidad para correr y moverse sin descanso, y poco a poco recupera ese motor al que le faltaba la puesta a punto completa a principios de temporada, según el diario español «Marca».

Además de aportar al equipo más orden y claridad en la salida de balón, la combinación de Bernardo, Arda y Valverde ha creado una nueva estructura en el centro del campo del Real Madrid.

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Con Mourinho utilizando al capitán del equipo como falso lateral, se ha vuelto habitual ver a los centrocampistas del Real Madrid aparecer en zonas inesperadas para los rivales.

Este movimiento constante otorga al equipo un importante factor de engaño, ya que obliga al rival a lidiar con múltiples desplazamientos en el centro del campo, lo que abre más espacios para que los delanteros exploten sus cualidades y lleguen a portería.