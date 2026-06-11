La rebelión de Cancelo acerca a la estrella del Barcelona al Al-Hilal

Según medios españoles, una estrella del Barcelona ficharía por el Al-Hilal saudí en verano.

Cancelo llegó en invierno cedido por el Al-Hilal y quiere quedarse en el Barça.

Sin embargo, el Al-Hilal busca maximizar su beneficio económico, algo que no encaja con la situación financiera del Barça.

Lee también: El plan para recuperar al padrino. Al-Ittihad cerca de cerrar el sustituto de Conceição.

Según Sport, Marc Casado podría marcharse: tiene ofertas de la liga turca y otras, y valora salir.

Ahora, una idea sorpresiva gana fuerza: que Al-Hilal se sume a las conversaciones para incluir un intercambio que beneficie a ambos clubes y mantenga a João Cancelo en el Barça.

La directiva azulgrana quiere retener a Cancelo y, para aliviar el coste, valora incluir a Casado en la operación.

De momento, el jugador valora todas las opciones sin prisa, mientras su agente, Jorge Mendes, gestiona las conversaciones con los clubes y mantiene abiertas todas las vías.



