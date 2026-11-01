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FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traducido por

La reacción de Raphinha aumenta la presión sobre Mbappé: ¿responderá la estrella del Real Madrid?

Raphinha
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El brasileño Raphinha ha recuperado su brillo goleador y empieza a acercarse a su mejor nivel, para continuar con su gran momento y convertirse en uno de los elementos decisivos del Barcelona a las órdenes de su entrenador Hansi Flick esta temporada.

Esto llega después de que Raphinha pasara de ser un delantero puro de forma temporal a un serio aspirante al liderato de la tabla de goleadores de LaLiga, tras elevar su cuenta a 15 goles en la competición y 17 goles en todos los torneos, después de anotar un doblete ante el Alavés, aumentando así la presión sobre el francés Kylian Mbappé, que había recortado distancias durante el Clásico.

Según el diario español «As», Raphinha apareció en el lugar adecuado para rematar el balón y anotar el primer gol, antes de añadir el segundo con un magnífico disparo.

Ambos goles llegaron tras dos pases decisivos de Fermín López, quien a su vez fue una de las figuras más destacadas del enfrentamiento ante el conjunto vasco.

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01 nov 2026

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La estrella brasileña mostró una gran vitalidad e incomodó a la defensa del Alavés con sus constantes movimientos y desmarques a la espalda de los defensores, convirtiéndose en una fuente permanente de problemas para el rival.

Con el resultado del partido ya decidido, Raphinha abandonó el terreno de juego poco antes del minuto 70, para dar entrada en su lugar a Gabriel Jesus.

Flick quiso preservar el estado de forma de su jugador de cara a los dos próximos encuentros, ante el Aston Villa en la Liga de Campeones de Europa el martes, y después ante el Atlético de Madrid el próximo domingo.

Raphinha terminó el partido con tres disparos, y la precisión de sus pases alcanzó el 100% (13 pases acertados de un total de 13), además tocó el balón 23 veces, perdió su posesión en cuatro ocasiones y la recuperó en una.

Temores en el horizonte

El Barcelona y Flick celebran estar cerca de recuperar a Raphinha a plena disposición, pero la alegría por el nivel que ofrece el jugador brasileño coincide con una preocupación que empieza a imponerse de nuevo, debido al próximo parón internacional, que llegará tras el enfrentamiento con el Atlético de Madrid.

Las convocatorias de la selección de Brasil representan un dolor de cabeza para el Barcelona, ya que Raphinha deberá realizar un extenuante viaje de unos 22.000 kilómetros de ida y vuelta para desplazarse hasta Singapur.

Este agotador viaje llega en un momento delicado, después de que el jugador brasileño acabe justo de recuperar su nivel habitual tras reponerse de la última lesión.

Flick todavía recuerda lo que ocurrió durante el anterior parón internacional, cuando Raphinha regresó aquejado de problemas físicos, que le impidieron alcanzar su mejor estado de forma antes de los enfrentamientos ante el Paris Saint-Germain y el Clásico.

El técnico alemán es consciente de la enorme importancia que representa Raphinha para mantener el nivel competitivo del equipo, y por ello ha pedido gestionar con cuidado los minutos de su participación cuando se incorpore a la selección de Brasil.

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