Diversos informes periodísticos han revelado la reacción de Hansi Flick, director técnico del Barcelona, ante las polémicas declaraciones que hizo el delantero del equipo, Ferran Torres, sobre su futuro con el club catalán.

Ferran Torres había generado una gran controversia en torno a su futuro con el Barcelona, después de dejar la puerta abierta a una posible salida, pese a estar ligado al club por un contrato hasta 2027, al afirmar que no sabe si volverá a vestir la camiseta del conjunto catalán.

El jugador declaró a medios estadounidenses: "El Barcelona tiene que demostrar que me quiere. Pueden venir a negociar y, al final, hablaremos de todo".

Y añadió: "Ahora mismo, lo único que sé es que debo estar allí el día 12 y entrenar con ellos, así que veremos qué pasa. Nadie lo sabe, porque en el fútbol todo puede cambiar en un minuto, así que tengo que estar preparado para cualquier cosa".

Y prosiguió: "Tengo contrato, pero en el fútbol nadie sabe qué puede pasar. Espero tomar la decisión correcta, y todavía no lo sé".

Según el diario Marca, las declaraciones de Ferran Torres no gustaron al técnico alemán, sobre todo porque el jugador es un elemento importante en sus planes para la próxima temporada y cuenta con él dentro de sus esquemas ofensivos.

Y pese al malestar de Flick por las declaraciones de su jugador, el entrenador alemán conoce bien la naturaleza del fútbol y sus vaivenes, y sabe también que el futuro de los futbolistas puede cambiar en poco tiempo.

Las declaraciones de Ferran Torres se producen en medio del interés del Paris Saint-Germain por ficharle, ya que el club francés no ha presentado hasta ahora una oferta oficial, pero el Barcelona espera la posible llegada de una oferta en los próximos días.

La directiva del Barcelona gestiona con calma la situación del jugador, pese a su malestar por la forma en que este eligió revelar sus dudas a través de los medios de comunicación en lugar de tratar el asunto directamente con los responsables del club.

Algunas voces dentro del Barcelona consideran que las declaraciones de Ferran Torres podrían ser un intento de presionar a la directiva para mejorar las condiciones de su nuevo contrato, sobre todo porque su contrato actual se extiende hasta el verano de 2027.

La postura de Flick sigue siendo clara, ya que el entrenador alemán desea conservar a Ferran Torres por considerarlo un jugador importante en su proyecto, aunque el futuro del delantero ha pasado a ser objeto de debate dentro del club, a la espera de lo que deparen los próximos días y de si el Paris Saint-Germain se moverá oficialmente para hacerse con sus servicios.

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