La puñalada vino desde dentro: el primer ministro de Marruecos ataca a Lekjaa por la final de 2030

El primer ministro marroquí, Aziz Ajanuch, dirigió duras críticas a Fuzi Lekjaa, presidente de la Federación Marroquí de Fútbol, después de que este último anunciara que la final del Mundial 2030 se disputará en la ciudad de Casablanca, pese a que la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) aún no ha decidido cuál será el país que albergue el partido decisivo.

Ajanuch afirmó, durante un mitin electoral, que no se debe hablar de que Marruecos acoja la final antes de consultar con España y Portugal, socias de Marruecos en la organización del Mundial 2030, y subrayó: "No ofrezcáis la celebración de la gran final en Marruecos cuando aún no hemos tratado el asunto con nuestras aliadas, España y Portugal. Tiene que haber algo de respeto, hermanos".

La polémica llega en un momento en el que la FIFA no ha anunciado su decisión sobre el lugar de celebración de la final, limitándose a asegurar que la decisión se tomará en el momento oportuno, mientras que Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, consideró que "el sentido común" exige que la final se dispute en España, aunque reconoció que la decisión final corresponde a la FIFA.

Ajanuch elevó el tono contra el anuncio de Lekjaa, al declarar: "Dejad de utilizar promesas electorales para quitarnos la alfombra bajo los pies", e insistió en que determinar el lugar de celebración de la final del Mundial representa una cuestión de suma importancia y no debe tratarse como una simple promesa electoral.

Marruecos acoge, junto a España y Portugal, las finales del Mundial 2030, pero la identidad del país que albergará el partido decisivo sigue en el aire a la espera de la decisión oficial de la Federación Internacional de Fútbol.