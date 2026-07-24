La prensa matinal ya ve la mano de Míchel en el Ajax ganador

Elogios para el Ajax tras la victoria por 1-4 ante el FK Vojvodina en la segunda ronda previa de la Conference League. La mano del técnico Míchel es cada vez más visible, ese es el veredicto un día después en los periódicos neerlandeses.

Según De Telegraaf, el Ajax jugó durante una hora como quería el técnico español. Sin embargo, también hay aspectos a mejorar. «Ofensivo, a veces desenfadado y técnicamente cuidado. Que el Ajax también fallara muchísimas ocasiones y se viniera claramente abajo en la última media hora confirmó sus palabras justo antes del partido». Míchel anunció que hace falta tiempo para que los jugadores asimilen su manera de jugar.

«El Ajax debería haber sentenciado el partido de sobra ya en la primera media hora. Y Nardin Mulahusejnovic también podría haber hecho perfectamente el 2-1, pero ese sobresalto les fue ahorrado a los visitantes», valora el diario matinal. El partido de vuelta parece servir solo para las estadísticas. «Tras la convincente y merecida victoria en el norte de Serbia, el encuentro de vuelta del próximo jueves en el Johan Cruijff ArenA parece haberse convertido en una formalidad».

Desde el punto de vista del Algemeen Dagblad, Míchel puede hacer un balance satisfactorio. «El Ajax juega este jueves por la noche un partido más que notable. El Ajax domina de inmediato. El equipo tiene ocasión tras ocasión. Y así es como le gusta verlo a Míchel, el hombre que esta noche permanece aparentemente tranquilo frente al banquillo del Ajax».

Míchel parece tener ya una influencia considerable en el Ajax. «Así lo demuestran, entre otras cosas, los numerosos intercambios de posición. No todo salió bien, ni mucho menos, pero las intenciones estaban claras».

De Volkskrant presta atención a un debutante de dieciséis años en el Ajax. «Por eso resultó agradable el 1-4, obra nada menos que de un jugador de la cantera, Mohamed Abdalla. El exponente de la cantera del PSV entró desde el banquillo y celebró su gol, a los 92 minutos, con una euforia desbordante. Con sus 16 años y siete meses, figura entre los goleadores más jóvenes de la historia del club de Ámsterdam».

Het Parool constata que la posesión del balón es sagrada para Míchel. «El técnico español quiere atacar con paciencia y no asumir demasiados riesgos. Primero ocupar bien las posiciones y solo entonces ir hacia adelante: esa es la idea. Así, la posesión no es solo una forma de atacar, sino también de defender».