Cody Gakpo y Alexander Isak han puesto en pie a la prensa inglesa tras la victoria por 2-0 del Liverpool sobre el Ipswich Town. El sueco firmó los dos goles, mientras que Gakpo ejerció de asistente en ambas acciones y subrayó así por qué el Liverpool puede estar satisfecho de que su traspaso al Manchester City no se concretara.

Que Gakpo siga siquiera en Anfield no era, ni mucho menos, algo seguro unos días antes. El internacional neerlandés de 27 años ya se veía en su cabeza como jugador del Manchester City, pero vio cómo un traspaso de casi 100 millones de euros, incluidos bonus, se frustró en el último momento después de que el Liverpool se echara atrás. Gakpo estaba, según el Algemeen Dagblad, profundamente decepcionado y enfadado por lo sucedido, después de que durante el verano le dijeran en varias ocasiones que sí podía marcharse y luego que no.

De eso no hubo ni rastro el viernes por la noche, cuando Gakpo dio dos asistencias sublimes a Isak ante el Ipswich. The Daily Mail destaca a lo grande la actuación del delantero sueco y titula con “Alexander the Great”. “Liverpool jugó en la primera parte en Portman Road de una manera tan hechizante e impresionante que casi se olvidaba que su gran fichaje se calentaba en el banquillo”, escribe el diario, en alusión a Bradley Barcola.

El atacante, fichado del Paris Saint-Germain por 144 millones de euros, vio desde la banda cómo Isak y Gakpo hacían daño al Ipswich. “Alexander Isak tomó la iniciativa con dos goles en los primeros nueve minutos. La delantera con Gakpo y Munoz planteó toda clase de problemas al Ipswich”.

The Daily Mail también dedica palabras elogiosas a Gakpo. “El ataque del Liverpool es aterrador. Gakpo parecía renacido. El césped no siempre es más verde al otro lado y Gakpo vuelve a parecer el holandés volador que todo el mundo sabe que puede ser”, señala.

La BBC se centra sobre todo en Isak, que durante sus primeros doce meses en Anfield sufrió lesiones con frecuencia. “Aprovechó el entorno familiar de Portman Road para hacer despegar de verdad su carrera en el Liverpool”, escribe la cadena británica, que recuerda que en su anterior visita a Suffolk, todavía como jugador del Newcastle United, firmó un hat-trick en una victoria por 4-0.

Según la BBC, Isak además ha encontrado a su socio ideal en ataque en Gakpo. “Gakpo parece ser el compañero perfecto. El neerlandés ya no parecía acusar su fallido traspaso al Etihad Stadium y dio continuidad a su impresionante inicio de temporada con dos asistencias para el exdelantero del Newcastle United”.

The Sun va un paso más allá y sostiene que el Liverpool evitó un error enorme gracias a que no se cerró el traspaso de Gakpo. “Liverpool logró evitar por accidente una inconcebible metedura de pata en el mercado de fichajes, que sin duda habría terminado persiguiéndoles más adelante”, escribe el tabloide, que subraya que era incomprensible que el club estuviera dispuesto a vender al internacional neerlandés.