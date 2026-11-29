Compartir Sigue a GOAL en Google

El Real Madrid sufrió una derrota inesperada ante el Deportivo Alavés por 1-2 en el Santiago Bernabéu y se dejó puntos importantes en la carrera por el título de LaLiga. Sin embargo, el resultado no fue el único foco de polémica tras el partido: José Mourinho generó dudas sobre su criterio en la gestión de sus jugadores al sustituir a Arda Güler y mantener a Vinícius Júnior hasta el pitido final.

Anuncios

Mourinho decidió retirar a Güler en el minuto 60 para dar entrada a Carlos Espí, pero el centrocampista turco no aceptó la decisión con calma y mostró su malestar mientras abandonaba el terreno de juego. La sorpresa fue mayor porque Vinícius tampoco ofreció el nivel esperado y, aun así, siguió en el campo hasta el final del encuentro.

El programa «Carrusel Deportivo», de la emisora «Cadena SER», analizó las consecuencias de la decisión con la participación de varios periodistas y analistas, y algunos de ellos consideraron que Güler tenía motivos para justificar su enfado. El debate fue más allá de la simple valoración del cambio y abordó el creciente malestar hacia el extremo brasileño, así como su efecto en la relación con la afición del Real Madrid.

Lee también. Vídeo: una frase sobre el Wydad desata el enfado de Mokwena con el preparador físico del Maghreb de Fez

El periodista Chazari fue el más duro en sus críticas: «La afición madridista ya está cansada de Vinícius. ¿Por qué? Porque es un jugador muy grande y ha dado mucho al Real Madrid, eso no lo niego, pero hay que saber cuándo prescindir de los jugadores. En el Real Madrid no te esperan uno, dos o tres partidos, sobre todo cuando pasan muchos meses sin que aportes nada». Añadió que mantener la situación así resulta letal, porque el jugador también ha provocado numerosos problemas, dentro y fuera del campo, en más de una ocasión.

Anuncios Anuncios

El periodista consideró comprensible el enfado de Güler y lo explicó así: «Creo que Güler se sintió tratado injustamente. Sintió que lo cambias porque no te atreves a sacar a ese jugador y quieres mantenerlo, aunque está dando el mismo nivel que doy yo». Chazari opinó que el centrocampista turco quizá pensó que Mourinho trata a los jugadores con criterios distintos.

Related Topics

Lee también. Vídeo: ¿Al Ahli o la Premier League? Toney desvela su postura sobre su salida

Añadió que la afición entendió lo mismo: «Los aficionados pitaron a Vinícius, porque la cuestión no era el cambio en sí». En la misma línea, el programa recogió el comentario del periodista Álvaro Romero sobre la reacción de la grada, quien explicó que la afición quería expresar su rechazo al cambio de Mourinho, pero no se atrevió a pitar directamente al entrenador.

Anuncios

Romero señaló que Vinícius y Kylian Mbappé recibieron pitos en el Santiago Bernabéu, aunque consideró que el verdadero enfado iba dirigido a la decisión del cambio.

Por su parte, Jordi Martí ofreció una lectura diferente y consideró lógico que Mourinho quiera recuperar el mejor nivel de Vinícius: «Me parece normal que Mourinho quiera recuperar a Vinícius, igual que Diego Simeone quiere recuperar la mejor versión de Julián Álvarez. Los entrenadores tienen que volver a sacar partido de jugadores con ese valor, como Vinícius y Julián».

Anuncios

Yago de Vega, en cambio, fue más claro en su desacuerdo con la decisión de Mourinho: «Mantuvo a Vinícius en el campo, aunque no debería haber seguido». Javier Herráez cerró el debate apuntando a la posibilidad de que el técnico portugués cambie sus planes sobre las posiciones de los delanteros: «Creo que el jugador que veremos siempre en la banda izquierda a partir de ahora será Diomande».

Lee también. Un testimonio excepcional con sabor a Balón de Oro: «Salah recupera su trono»