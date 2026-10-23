La pesadilla de Courtois: ¡Raphinha prepara un nuevo golpe ante el Real Madrid!

El brasileño Raphinha ya no es solo un extremo del Barcelona, sino que se ha convertido en una auténtica pesadilla para el Real Madrid y en una baza ganadora con la que el conjunto blaugrana confía para decidir el próximo Clásico.

La estrella brasileña afronta el esperado duelo, previsto para el próximo domingo en el estadio Camp Nou, con la confianza de un jugador acostumbrado al ambiente de los grandes partidos y con un registro que lo convierte en la más peligrosa de las armas del Barcelona en un encuentro decisivo.

Un historial aterrador ante el Real Madrid

Raphinha se enfrenta de nuevo al Real Madrid con una cifra excepcional, según las estadísticas del diario español "Marca": sus últimos 6 partidos ante su eterno rival terminaron todos con victoria del Barcelona, en los que anotó 7 goles; un registro asombroso que lo convierte en la primera pesadilla de la defensa merengue.

El brasileño sabe desenvolverse especialmente bien ante Thibaut Courtois, pues la mayoría de sus goles en esta serie llegaron en la portería del gigantesco guardameta belga, que sufrió mucho con la velocidad de Raphinha, su capacidad para aparecer en los momentos decisivos, su habilidad en el uno contra uno y para romper líneas. No se trata solo de estadísticas, sino de la capacidad del extremo para leer el ambiente del Clásico y convertirlo en momentos decisivos.

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Máximo goleador de la Liga pese a la lesión

Además de su brillante historial ante el Real Madrid, Raphinha llega a este partido en el punto más alto de su nivel individual, ya que actualmente encabeza la tabla de goleadores de la liga española (el Pichichi) con 12 goles, superando a Kylian Mbappé (9), lo que refuerza su condición de delantero más peligroso del campeonato.

Y aunque todavía está en fase de recuperación de una lesión, su confianza, eficacia y brillantez lo convierten en el arma que el Barcelona necesita en un partido que no suele conceder muchas ocasiones. Su capacidad para marcar la diferencia en el último tercio ofensivo podría ser la clave.

París: el primer paso de la vuelta

El partido ante el Paris Saint-Germain, en la competición de la Liga de Campeones de Europa, en el estadio Parque de los Príncipes, fue el primer paso en el camino de su regreso a la competición tras su ausencia.

Allí, el brasileño dio la impresión de que todavía necesita recuperar su ritmo y la velocidad de ejecución que caracteriza su juego, y le faltó la consistencia necesaria para mostrar su mejor nivel ofensivo, pero aquel partido debe considerarse un periodo de calentamiento necesario.

El Clásico llega en un momento completamente distinto, pues con más entrenamientos y minutos de juego, Raphinha tendrá la oportunidad de recuperar su nivel y alcanzar el punto máximo de su preparación competitiva.



