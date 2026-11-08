La parada 700: una paradoja histórica que devuelve a Henderson 18 años atrás

La participación de la estrella inglesa Jordan Henderson en la alineación del técnico Xabi Alonso este domingo con el Chelsea ante el Sunderland encerró una curiosa rareza que devolvió al centrocampista inglés a uno de sus recuerdos futbolísticos más antiguos, coincidiendo con el logro de una cifra histórica tras un recorrido de más de 18 años entre terrenos de juego y clubes.

Jordan Henderson firmó un hito llamativo al alcanzar el partido número 700 en su carrera con los clubes, ante el Sunderland, en una coincidencia histórica que trajo a la memoria su primer encuentro con el primer equipo del Sunderland, que lo enfrentó precisamente al Chelsea hace 18 años y 7 días, según datos de Opta.

Y según las estadísticas del sitio Transfermarkt, el centrocampista inglés ha disputado 700 partidos con 7 clubes diferentes, encabezados por el Liverpool, cuya camiseta vistió en 492 encuentros, seguido del Sunderland con 79 partidos, después el Ajax de Ámsterdam con 57 partidos y el Brentford con 34 partidos.

Henderson también participó en 19 partidos con el Al-Ettifaq saudí y en 13 partidos con la camiseta del Coventry City, antes de llegar a su sexto encuentro con el Chelsea, este domingo, en el estadio "Al-Nour", donde completó la destacada cifra.

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