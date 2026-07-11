Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Todo sobre apuestas en GOAL
Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

La noche de los récords: Ken y Beckford hacen historia con Inglaterra

Noruega vs Inglaterra
Noruega
Inglaterra
World Cup
J. Pickford
H. Kane
Noruega
Inglaterra
EE. UU.

El partido contra Noruega sitúa a las dos estrellas de las Tres Leones en la lista de los grandes de la historia

Inglaterra vivirá dos hitos históricos esta noche: Harry Kane y Jordan Pickford siguen haciendo historia con los «Tres Leones».

Inglaterra se mide a Noruega en cuartos; la vencedora se cruzará con Argentina o Suiza en semifinales.

Según Opta, el capitán Harry Kane jugará su partido 120 con Inglaterra, igualando el récord de Wayne Rooney.

Solo el portero Peter Shilton, con 125 encuentros, está por delante de ambos.

Además, el portero Jordan Pickford alcanzará su partido 18 en Copas del Mundo, récord absoluto para un inglés.

Inglaterra avanzó tras eliminar a México (anfitrión) 3-2, y Noruega venció a Brasil 2-1.

Lee también: Se aclara la situación de Courtois de cara al inicio de la nueva temporada
Lee también: Filtraciones manuscritas... Haaland tira el plan de Ancelotti a la papelera
Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google