La noche de los récords: Al-Hilal hace historia ante Al-Taawoun

El Al-Hilal escribió un nuevo capítulo en la historia de sus enfrentamientos con el Al-Taawoun, tras lograr una goleada aplastante por 6-0, en el partido que reunió a ambos equipos dentro de la séptima jornada de la Liga Roshn de Profesionales, dejando el líder tras de sí una serie de cifras llamativas.

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Según la red «Opta», especializada en estadísticas de fútbol, el Al-Hilal marcó por primera vez 6 goles en la portería del Al-Taawoun durante un solo partido en la Liga de Profesionales, en una cifra que refleja la magnitud de la superioridad ofensiva que mostró el equipo durante el enfrentamiento.

Y la paradoja no se detuvo en el sexteto, pues Opta reveló que el Al-Hilal marcó en este partido más goles que el total de lo que había logrado en sus últimos 3 enfrentamientos previos ante el Al-Taawoun juntos, convirtiéndose la noche de la séptima jornada en uno de los partidos más ofensivos y emocionantes en la historia de los enfrentamientos de ambos equipos.

La cifra más emocionante llegó por la velocidad de anotación de los goles, después de que «Opta» aclarara que 6 de las últimas 7 veces en las que un equipo marcó más de 5 goles durante los primeros 55 minutos de un partido en la Liga de Profesionales, fueron obra del Al-Hilal.

El enfrentamiento ante el Al-Taawoun fue el episodio más reciente de esta serie excepcional, confirmando el Al-Hilal una vez más su capacidad para resolver los partidos de forma temprana cuando encuentra los espacios y las oportunidades adecuadas frente a la portería de su rival.

Y lo llamativo es que la única excepción durante los últimos 7 casos no fue del Al-Hilal, sino que llegó de la mano del Al-Nassr ante el Al-Akhdoud en mayo de 2025, lo que resalta aún más hasta qué punto el líder repite este tipo de explosión ofensiva en la Liga de Profesionales.

Y así, el sexteto del Al-Hilal ante el Al-Taawoun no fue solo una gran victoria en la séptima jornada, sino que trajo consigo cifras históricas que confirman que el equipo entró al enfrentamiento con una mentalidad ofensiva feroz, y lo convirtió en pocos minutos en uno de los mayores resultados en sus enfrentamientos con el Al-Taawoun.

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