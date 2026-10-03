El 0-7 contra Inglaterra del sábado por la noche en la Nations League fue una «catástrofe antinatural e inaceptable», dictaminó, por ejemplo, el diario Jutarnji List. Y añadió: «No solo no pertenecemos a la élite, ¡nos hemos convertido en San Marino! Los sueños de los cuartos de final se han esfumado, y el despertar es más doloroso que después de veinte cervezas».

Resaca también en otros medios del país. «La desesperada Croacia sufre la derrota más dura de su historia», escribió Index Sport. 24Sata habla de una «vergüenza enorme». Y telegram.hr lo calificó como «un colapso sin precedentes y profundamente humillante».

Muy distintas fueron, por supuesto, las reacciones en el bando del vencedor. «Inglaterra, en el séptimo cielo. Hombres contra niños. Esto fue un juego de niños», tituló el Daily Mail. The Sun opinó: «El equipo de Thomas Tuchel causó sensación con una de las mejores actuaciones a domicilio en la historia de la selección inglesa».

La Inglaterra de Tuchel dominó a placer ante 6000 niños y jóvenes en Rijeka. Debido a los incidentes racistas protagonizados por los aficionados croatas el año pasado, la UEFA había ordenado en realidad un partido a puerta cerrada. Pero una norma establece que los niños de hasta 14 años pueden entrar igualmente gratis al estadio, y por eso las gradas presentaron una muy buena entrada.

Harry Kane (2), Jude Bellingham (1), Anthony Gordon (1), Bukayo Saka (2) y Morgan Rogers (1) guiaron al tercero del Mundial a una victoria sensacional y también totalmente merecida por la diferencia.

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¿Qué dijo el seleccionador de Croacia, Slaven Bilic?

El seleccionador de Croacia, Slaven Bilic, la calificó como «la mayor derrota de todos los tiempos» y pidió perdón a todos. «Lo siento. Estamos decepcionados. Lo siento por los aficionados, lo siento por los niños en las gradas. Lo siento por todos los aficionados croatas. Acabo de estar con los jugadores, hemos hablado brevemente, y es lo peor para nosotros. Nunca habríamos esperado algo así», dijo el exjugador de la Bundesliga y la Premier League.

Con tres puntos en tres partidos, Croacia es tercera del grupo 3 de la Nations League, Liga A. España lidera el grupo con el pleno de nueve puntos, seguida de Inglaterra (6). Chequia (0) es última.