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Abdelmawgood Samir
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La máxima confianza de Egipto en Hamza Abdelkarim: un mensaje contundente de Ali Maher

Barcelona
Egipto vs Malawi
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Africa Cup of Nations Qualification
H. Abdelkarim
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¿Cómo lo gestionará Aly Maher?

Hamza Abdelkarim, el joven delantero del Barcelona, recibió una convocatoria para unirse a las filas de la selección de Egipto durante el parón internacional de este mes de noviembre, después de que Ali Maher, el nuevo director técnico de los Faraones, lo incluyera en una lista de 26 jugadores de cara a los dos enfrentamientos ante Malaui en las eliminatorias clasificatorias para la Copa Africana de Naciones 2027.

El diario español "Sport" señaló que la convocatoria de Abdelkarim refleja el deseo de Ali Maher de contar con el joven delantero, ya que lo incluyó en su primera lista tras asumir el cargo como sucesor de Hossam Hassan, en un paso que representa el inicio de una nueva etapa para el jugador con la selección egipcia.

Está previsto que la selección de Egipto dispute su primer enfrentamiento ante Malaui el próximo viernes en El Cairo, antes de que el duelo entre ambas selecciones se repita el martes 17 del mismo mes en Lilongüe, capital de Malaui, dentro de las competiciones de las eliminatorias continentales.

La convocatoria representa una nueva oportunidad para Hamza Abdelkarim de reforzar su presencia internacional y adquirir más experiencia, especialmente porque participará en la concentración junto a un grupo de las figuras más destacadas del fútbol egipcio, encabezadas por Mohamed Salah y Omar Marmoush.

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Pese a no existir una experiencia previa en la que Ali Maher y el joven delantero hayan coincidido, la decisión de incluirlo en su primera lista refleja el deseo del director técnico de brindarle una oportunidad dentro de sus planes durante la próxima etapa, sin que quede aún claro el tipo de papel que desempeñará en los dos partidos.

La selección de Egipto encabeza actualmente el Grupo Segundo con 4 puntos, y busca aprovechar los dos enfrentamientos ante Malaui para reforzar su posición en la tabla de clasificación y dar un nuevo paso hacia la clasificación a la Copa Africana de Naciones 2027.

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