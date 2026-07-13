La máscara de Bellingham genera polémica antes del partido contra Argentina

Jude Bellingham, estrella de Inglaterra y del Real Madrid, generó polémica en redes al publicar una foto con una mascarilla de oxígeno tras la clasificación de los Tres Leones a las semifinales del Mundial 2026 ante Noruega.

El jugador, que tiene más de 46,8 millones de seguidores en Instagram, publicó varias imágenes de la celebración con sus compañeros y un mensaje optimista: «Seguimos en la lucha, ahora nos toca la semifinal, ¡tengamos fe!». Sin embargo, la imagen que más llamó la atención fue la del jugador con una máscara de oxígeno.

No es la primera vez que el centrocampista inglés publica fotos similares, pues usa esta técnica durante la temporada como parte de su programa de recuperación física.

En «CuídatePlus», el especialista en lesiones Juan Arnal explicó que estas máscaras «imitan las cámaras de oxígeno a alta presión, habituales en la élite, que aumentan la presión atmosférica para mejorar la absorción de oxígeno».

El médico español afirmó que «existen pruebas científicas de que el aumento del aporte metabólico de oxígeno acelera la recuperación de las lesiones musculares», y señaló que «este uso es el más habitual entre los futbolistas, ya que se combina la administración de oxígeno con el uso de la cámara hiperbárica para acelerar la recuperación».

La oxigenoterapia es un método avanzado que usan los deportistas para acortar la recuperación tras esfuerzos intensos, sobre todo en torneos con pocos días de descanso.

Bellingham y sus compañeros se preparan para enfrentar a Argentina en las semifinales del Mundial, un duelo clave en la aspiración inglesa de ganar su primer título desde 1966.