El Fulham inglés continúa con sus movimientos para reforzar sus filas con los talentos surgidos de la academia del Real Madrid, ya que el club londinense ha fijado a Manuel Ángel Morán, capitán del Castilla, como nuevo objetivo durante las últimas horas del mercado de fichajes, aprovechando el conocimiento previo que tiene del entrenador Álvaro Arbeloa.

Según el diario español "As", Manuel Ángel está cerca de dar el salto a la Premier League, después de que el Fulham se convirtiera en la opción preferida del jugador tras frustrarse su traspaso al Almería, debido a las dificultades económicas que atravesaba el club español, lo que ha cambiado el destino del centrocampista durante los últimos días.

Arbeloa conoce de cerca las cualidades de Manuel Ángel, después de que el jugador fuera uno de los elementos fundamentales en los que se apoyó el entrenador durante su etapa en los equipos juveniles del Real Madrid, además de haber sido Arbeloa el técnico que le dio la oportunidad de debutar con el primer equipo.

Esta relación le otorga al Fulham una ventaja adicional en las negociaciones, ya que el capitán del Castilla podría encontrarse de nuevo bajo la dirección de un entrenador que conoce bien sus capacidades, pero esta vez en la Premier League y sobre el césped de Craven Cottage.

Manuel Ángel no representa un caso aislado en la política actual del Fulham, ya que el club inglés fichó durante este verano a Gonzalo García y César Palacios, en operaciones que reforzaron los lazos entre el club londinense y la academia del Real Madrid, y que le reportaron al club español unos ingresos cercanos a los 50 millones de euros.

Pitarch cerró la puerta al Fulham

El Fulham había situado a Thiago Pitarch entre sus principales objetivos para reforzar el centro del campo, pero el traspaso del jugador se frustró después de que José Mourinho se negara a desprenderse de él.

El entrenador portugués cuenta con Pitarch dentro de su proyecto con el Real Madrid y considera que el centrocampista es capaz de desempeñar un papel importante durante la temporada, especialmente después de haber tenido ya la oportunidad de debutar con el primer equipo, lo que hace que su salida no esté planteada actualmente en el mercado de fichajes.