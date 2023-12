La llamativa autocrítica de Marcelo Gallardo por sus últimos tiempos en River

El Muñeco decidió volver a dirigir luego de un año "sabático" y desde Arabia Saudita realizó una reflexión de la última etapa en Núñez.

El 23 de octubre del 2022, con la victoria en Avellaneda contra Racing que le permitió salir campeón a Boca, Marcelo Gallardo dirigió por última vez a River. Unas semanas antes había anunciado que no renovaría el contrato con el club donde estuvo desde mediados del 2014 y comenzaron las especulaciones sobre su futuro, que se resolvió más de un año después.

Luego de infinidad de supuestas ofertas rechazadas, ya sea en Europa, Sudamérica o selecciones, el Muñeco sorprendió a todos cuando decidió asumir en Al Ittihad de Arabia Saudita. Y a pocas horas del debut en el Mundial de Clubes ante Auckland City, dio una entrevista al sitio de FIFA donde, obviamente, no pudo esquivar el tema del Millonario, con una llamativa autocrítica.

QUÉ DIJO GALLARDO SOBRE SUS ÚLTIMOS TIEMPOS EN RIVER

Ante la pregunta de qué sintió al decidir su salida del Millonario, no dudó en afirmar que "me dio salud, cuando estás embarcado en el día a día y con exigencia permanente no se da cuenta, pero te va llevando. Cuando nos paramos y nos miramos al espejo decimos '¿qué nos pasó acá? ¿qué nos pasó en esta cara?'. Ahora me siento bien, contento. Disfruté de las cosas normales de la vida y salí de mi rutina de exigencia permanente".

Y a la hora de marcar una falla que tuvo a nivel personal, analizó que "uno a veces se da plazos y eso fue un error porque no tenía que darme plazos, tenía que ir sintiendo cosas, ver cómo se iban presentando y en qué momento estaba yo. En mi caso, después de ocho años y pico en River ocupando mucho tiempo de mi vida, decidí salirme y, cuando entendí que no tenía que darme plazos, empecé a sentirme más liviano y con el deseo de estar preparado para lo que pudiera surgir".