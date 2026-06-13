Salem Al-Dossari, capitán de Arabia Saudí y estrella del Al-Hilal, recibió un homenaje de La Liga días antes del debut mundialista, muestra de su prestigio.

El jugador se prepara para liderar a la selección saudí en el próximo Mundial, bajo la expectativa de recuperar su mejor nivel y confirmar su estatus como uno de los mejores futbolistas saudíes de la última década.

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La cuenta oficial de LaLiga publicó en X una foto del jugador con la camiseta del Villarreal y escribió: «Ha llegado la hora del huracán... Salem Al-Dossari», mensaje que generó gran impacto entre la afición saudí y árabe.









El recuerdo de su paso por el Villarreal en la segunda mitad de la temporada 2017-2018, dentro del programa de cesión de jugadores saudíes a Europa, demuestra su capacidad para competir en un nivel exigente.

Aunque la estancia fue breve, le permitió formarse en una de las mejores ligas del mundo y dejar huella al disputar la Liga española.

Ahora busca aprovechar esa experiencia en el Mundial 2026, donde llega como uno de los referentes de Arabia Saudí y con una sólida trayectoria internacional.

La afición saudí confía en su talento, experiencia y en los goles históricos que ya le han convertido en una estrella del fútbol árabe.