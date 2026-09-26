La leyenda del United se burla del Manchester City

El esperado veredicto en el caso del juego limpio financiero relacionado con el Manchester City sigue generando amplias reacciones en el mundo del fútbol.

Según la información revelada por el diario The Athletic, el Manchester City fue declarado culpable de haber cometido 114 de las 115 infracciones que le había imputado la Premier League.

En un momento en que aún no se ha adoptado ninguna sanción, en medio de las expectativas de que el club presente un recurso, David de Gea, leyenda del Manchester United, se sumó a la lista de quienes reaccionaron a este caso.

El sitio Foot Mercato señaló que De Gea, que se proclamó campeón de la Premier League en 2013 con el Manchester United, publicó un comentario bastante enigmático a través de la plataforma X.

El guardameta español parecía referirse, a través de su comentario, a los títulos conseguidos por el Manchester City durante los últimos años, con un recordatorio indirecto de su propio palmarés en la Premier League.

De Gea escribió: "Entonces, hablemos del tema. ¿Cuántos títulos de la Premier League has ganado?".

Estas declaraciones llegaron en un momento en el que las posibles consecuencias del veredicto emitido en el caso comenzaron a suscitar la polémica dentro de la competición inglesa.

Según el periodista David Ornstein, varios clubes de la Premier League estudian, en particular, emprender acciones legales contra el Manchester City y reclamar indemnizaciones.