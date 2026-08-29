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La leyenda del Real Madrid: Vinicius es mejor que Yamal y Raphinha

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España

La polémica sobre el mejor jugador del mundo ha vuelto a primer plano tras las últimas declaraciones de José Mourinho, entrenador del Real Madrid.

El técnico portugués fue preguntado en una rueda de prensa sobre el Balón de Oro, y no dudó en apostar por sus jugadores, como era de esperar, en detrimento de los futbolistas del Paris Saint-Germain o de la selección española.

Mourinho dijo en un primer momento: «No puedes darle el Balón de Oro a un jugador solo porque haya ganado la Liga de Campeones o porque haya ganado el Mundial».

Y añadió Mourinho: «El mejor jugador del mundo no tiene por qué ser del Paris Saint-Germain o de la selección española. Hay dos, tres o cuatro jugadores que pueden considerarse el mejor del mundo, y sabemos quiénes son y sabemos dónde están. Están aquí. Y también sabemos quién es el jugador que ha hecho historia de forma individual este verano».

Prosiguió: «En cuanto al Balón de Oro, es también algo que quizá esté gobernado por la política. Y cuando la política entra en juego, no me gusta demasiado».

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La cadena Defensa Central señaló que las declaraciones de Mourinho coinciden claramente con el sentir de muchos aficionados del Real Madrid, así como con las opiniones de algunos exjugadores del club blanco.

Entre quienes se han pronunciado en la misma línea está Pepe, leyenda del conjunto blanco, cuyo nombre estuvo vinculado durante el verano a la posibilidad de incorporarse al cuerpo técnico de José Mourinho.

En esta ocasión, el exdefensa portugués se sometió a un breve test basado en comparar a varios jugadores. 

A pesar de que dejó claro que el mejor en su opinión es Vinicius Junior, en realidad situó a la estrella brasileña al nivel de Kylian Mbappé.

El exjugador portugués dijo: «Vinicius es mejor que Lamine Yamal, Raphinha y Haaland, y lo pongo al mismo nivel que Mbappé».

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