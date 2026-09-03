La leyenda del Real Madrid pone el dedo en la clave del éxito de Mourinho

El Real Madrid se prepara para enfrentarse al Real Betis, la noche del viernes, en el estadio de La Cartuja, en la cuarta jornada de la Liga española.

El Real Madrid tendrá que realizar un trabajo muy serio, especialmente porque el conjunto andaluz no será un rival que regale nada sobre el terreno de juego.

Esto explica lo que afirmó José Mourinho, entrenador del equipo merengue, en la rueda de prensa, cuando aseguró que espera ver la mejor versión de sus jugadores, sobre todo porque eso les acercará a mantener su registro perfecto de victorias.

Sin embargo, Jorge Valdano, leyenda del Real Madrid, logró señalar la clave que debe tener el conjunto blanco frente al Betis, así como el aspecto en el que está trabajando el técnico portugués.

La cadena Defensa Central publicó las declaraciones de Valdano, que ofreció a Movistar, donde dijo: «Tengo la impresión de que Mourinho está trabajando con mucha eficacia las obligaciones de los jugadores».

Valdano continuó: «El talento está ahí, y si se trabajan las obligaciones, resulta mucho más fácil que el conjunto blanco mantenga su concentración durante todo el partido».

Y añadió: «A partir de la presión, todos parecen más conectados e inspirados».

Esto confirma lo que ya había dicho Mourinho tras la victoria por 2-1 sobre el Espanyol, cuando el técnico portugués explicó a los medios de comunicación que necesitará a todos para recuperar la competitividad que el equipo ha perdido y competir por todos los títulos.

Mourinho dijo: «No puedo hacer un milagro y empezar un partido con 14 o 15 jugadores. Son ellos quienes deben lidiar con la frustración de no ser titulares o de no jugar, y son ellos quienes deben entender que siento un desgarro interior cuando me veo obligado a dejar fuera a algunos jugadores. Y si no trabajan o pierden la motivación, para mí es muy fácil mantener a algunos jugadores fuera de la alineación».

El portugués recalcó: «El Real Madrid no puede permitirse no luchar por ganar. Perderemos partidos, y espero que no sean muchos, pero el Real Madrid debe disputar cuatro competiciones con seriedad, y no podemos hacerlo con diez jugadores, ni con 11, ni con 12, ni con 15. Necesitamos esta plantilla. Esto es lo que espero de ellos: profesionalidad y ganas de trabajar por el equipo».

Este fue el mensaje que Mourinho reafirmó en la rueda de prensa, respecto al trabajo que sus jugadores deben realizar a lo largo de la temporada.

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