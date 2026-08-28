Michael Owen, exdelantero del Liverpool, consideró que Alexander Isak ha agotado todas las excusas, y exigió al jugador que empiece a mostrar el nivel que se espera de él después de haber recuperado por completo su forma física.

El atacante de 26 años sufrió una primera temporada complicada en Anfield tras su llegada al equipo, aunque sus dificultades estuvieron muy ligadas a su falta de puesta a punto para los partidos y a una fuerte lesión.

Después de someterse a un largo programa de recuperación, de participar con la selección de Suecia en el Mundial y de completar toda una pretemporada, Isak ya se considera plenamente disponible, y además disputó su primer partido completo de 90 minutos con el club el domingo.

Isak ofreció una actuación discreta en el último partido del Liverpool ante su exequipo, el Newcastle United, donde no logró dejar una huella determinante en medio de una presión constante de la afición del equipo local.

Owen aseguró, durante unas declaraciones destacadas por la cadena "Tribuna", que el periodo de paciencia ha terminado, e insistió en la necesidad de evaluar al delantero conforme a los altos estándares que él mismo se había fijado durante su etapa en St James' Park.

Owen dijo: "Sufrí muchas lesiones a lo largo de mi carrera, así que sé lo difícil que es volver y que necesitas algo de tiempo".

Y añadió: "Le hemos dado tiempo, todos se lo hemos dado, y lo entendimos. Pero terminó la temporada, fue al Mundial y ahora ha completado una pretemporada, así que piensas: bien, ya empezamos a quedarnos sin excusas".

Y concluyó: "Necesitamos empezar a ver al verdadero Isak. Sabemos lo bueno que es, lo vimos con el Newcastle, es un jugador de altísimo nivel. Pero eso no lo hemos visto con el Liverpool todavía, y creo que las preguntas van a empezar ahora".



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