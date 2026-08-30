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Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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La leyenda de Francia sorprende a Mbappé: mi favorito para el Balón de Oro es Kvaratskhelia

Ballon d'Or
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Primera División
M. Platini
K. Mbappe
K. Kvaratskhelia
España
Francia

La leyenda del fútbol francés, Michel Platini, propuso al georgiano Khvicha Kvaratskhelia, estrella del Paris Saint-Germain, como candidato a ganar el Balón de Oro este año.

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, había generado polémica al hablar sobre el Balón de Oro, señalando que el premio no debería ir a uno de los jugadores del Paris Saint-Germain ni de la selección española.

Mourinho aseguró que hay un jugador que logró una gesta individual asombrosa en verano y que merece coronarse con el galardón, en referencia a su jugador Mbappé, quien se convirtió en el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo.

El sitio Tribuna  publicó las declaraciones de Platini, quien dijo: "En cuanto al Balón de Oro, apostaría un poco por el jugador del Paris Saint-Germain, Kvaratskhelia".

Platini explicó el motivo de su elección al afirmar: "Ha ganado el título de la Liga de Campeones de Europa con el Paris Saint-Germain".

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Y añadió: "La Liga de Campeones de Europa significa disputar muchos partidos. Y hay otros 4 o 5 jugadores que también merecen el premio".

La identidad del ganador del Balón de Oro se decidirá durante el próximo mes de octubre, en medio de las expectativas de que Ousmane Dembélé libre una fuerte competencia por defender su galardón.

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