La exestrella francesa Thierry Henry elogió a la selección española, que se coronó campeona del Mundial 2026 a costa de Argentina.

El diario Sport publicó las declaraciones de Henry durante su entrevista con "As", en la que aseguró que la coronación de la Roja con el título del Mundial fue merecida.

Y añadió: "Como saben, perdí ante España en todos los grandes partidos. No voy a mencionar los nombres de todos los jugadores, pero lo vi, y todos lo hemos visto siempre. Lo digo constantemente: su forma de trabajar, su identidad, su filosofía y el poner el valor del equipo por encima de las individualidades, todo ello les ha dado la recompensa ahora".

Y continuó: "El mejor equipo ganó la Copa del Mundo, y nadie puede decir lo contrario. Fue una lección excepcional".

Henry destacó durante la entrevista el grado de impotencia que siente un jugador cuando se ve obligado a correr detrás del balón ante la selección española.

Y explicó: "Hay algo que siempre me sorprende cuando hablamos de España, y es que la gente dice que si juegas contra España tienes que hacer esto o aquello. Pero cuando no tienes el balón, tienes que jugar al fútbol sin él. Entonces, ¿cómo puedes hacerlo ante un equipo así? Hubo muchas cosas en el torneo, pero España imponía su dominio con el balón y sin él. Es maravilloso verla jugar".

Y añadió: "De hecho, España fue el único equipo al que no quería enfrentarme, porque es muy difícil, y siempre sufríamos ante ella".

La exestrella del Arsenal y del Barcelona señaló que la esencia del equipo del entrenador Luis de la Fuente es la misma que la de la selección española en el Mundial 2010.

Y dijo: "Quizás la gente antes podía decir que con aquel equipo que contaba con Xavi, Iniesta, Busquets, Puyol y Ramos, debían ganar por pura lógica. No se daban cuenta de que eso también era un equipo. Quizás ahora la gente es más consciente del valor del trabajo colectivo, porque los nombres actuales no tienen la misma fama mediática, pero la esencia es la misma".

Al cierre de la entrevista, se le preguntó a Henry por el mejor equipo del mundo durante el primer mes de la actual temporada. Y pese a intentar esquivar la respuesta, terminó eligiendo al Barcelona, al decir: "El mejor equipo del momento puede cambiar, y por eso no me gusta mucho responder a esta pregunta. Solo hablamos del momento actual. Piensen en el Paris Saint-Germain la temporada pasada: al principio nadie habría dicho que iba a ganar la Liga de Campeones, y luego la ganó. Todo cambia".

Y concluyó: "No obstante, hay que reconocer que el Barcelona, en este momento, provoca pavor".

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