En los cuartos de final del Mundial 2026, España venció 2-1 a Bélgica. Los belgas reclamaron un penalti por mano de Rodri, pero el árbitro inglés Michael Oliver no lo concedió.

El árbitro inglés Michael Oliver no señaló falta, decisión que, según el reglamento del IFAB, se ajusta a la norma.

¿Por qué no se pitó penalti?

El balón había rebotado antes en la cabeza del defensa español Aymeric Laporte.

Según la IFAB, el contacto del balón con la mano o el brazo no es falta si llega directamente de un compañero, salvo que el balón entre en la portería rival o el jugador marque gol de inmediato.

Por ello, la decisión del árbitro de no pitar penalti se consideró correcta.

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Un caso similar en la Liga de Campeones

No era la primera vez que se aplicaba esta interpretación: en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones del 6 de mayo, entre el París Saint-Germain y el Bayern de Múnich, ocurrió algo similar.

Entonces, un balón despejado por Vitinha golpeó la mano de João Neves dentro del área, pero el árbitro no pitó penalti, aplicando el mismo texto de las reglas.