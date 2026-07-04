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Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

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La lesión de Saibari desconcierta a Marruecos... ¿Cuánto tiempo se prevé que estará de baja?

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Un duro golpe

La selección marroquí sufrió un duro revés en su partido contra Canadá en los octavos de final del Mundial 2026, Su estrella, Ismail Sibari, se retiró lesionado a los 22 minutos por dolor en el muslo posterior y fue reemplazado por Sufyan Rahimi.

El jugador salió del campo entre lágrimas, lo que preocupa a la afición, que teme que su torneo haya terminado justo cuando los «Leones del Atlas» se acercan a las rondas finales.

Su baja es clave: fue el mejor de la fase de grupos con tres goles ante Brasil, Haití y Escocia.

El jugador, de 25 años, vive su mejor momento tras fichar por el Bayern Múnich procedente del PSV Eindhoven en un traspaso valorado en unos 50 millones de euros.

La Federación Marroquí de Fútbol aún no se ha pronunciado sobre la lesión, a la espera de los resultados de las pruebas médicas.

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El especialista en lesiones Thamer Al-Shahrani apuntó en X a una lesión en el isquiotibial, con una baja de 5 días en caso de distensión o de 10 a 14 días si es rotura de grado I. o hasta seis semanas si es de grado dos o más.

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