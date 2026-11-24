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Kenneth Taylor ha empezado la temporada de forma excelente en la Lazio y eso no ha pasado desapercibido. El centrocampista de 24 años interesa a varios grandes clubes europeos, pero se descarta un traspaso en invierno.

Esas informaciones ya aparecieron la semana pasada en medios italianos, pero ahora el propio Taylor también las confirma. En declaraciones a Tuttomercatoweb, asegura que conoce el interés de otros clubes, aunque por ahora no piensa atender sus ofertas.

«Todo es cierto, mis representantes me lo han contado», dice el neerlandés sobre el interés de la Juventus y de varios clubes de la Premier League. Newcastle United, Bournemouth y Brentford están siendo relacionados con Taylor.

«Pero ya he dicho que ni siquiera pienso en marcharme en enero. Quiero quedarme. Vine aquí para ayudar a la Lazio a volver a la Champions League», afirma Taylor.

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Por ahora, las cosas marchan muy bien para la Lazio, orgulloso líder de la Serie A. Taylor desempeña un papel importante en el equipo dirigido por Gennaro Gattuso y el club no se plantea venderlo.

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Según los medios italianos, ni siquiera una oferta de 40 millones de euros sería suficiente. Para evitar que otros clubes se hagan con el centrocampista, la Lazio incluso se plantea mejorar el contrato de Taylor.

El contrato actual de Taylor vence en 2030, pero en estos momentos ganaría «solo» dos millones de euros al año. Ante su reciente evolución, el club podría subirle el sueldo.

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Un giro llamativo para Taylor, que llegó procedente del Ajax en enero. En julio, un furioso Gattuso llegó a echarlo del campo de entrenamiento, pero desde entonces se ha convertido en un jugador clave del equipo.

Eso también le ha devuelto a la órbita de la selección de Países Bajos. Taylor formó parte de la convocatoria del seleccionador Xavi Hernández durante el parón internacional de octubre, pero un mes después se quedó fuera por poco. Según Xavi, dejar a Taylor fuera fue «su decisión más difícil».