Arne Slot estuvo mucho más cerca del cargo de seleccionador de la selección neerlandesa de lo que se sabía hasta ahora. Según Youri Mulder, el técnico incluso tenía prácticamente cerrado un acuerdo con la KNVB y ya pensaba en John Heitinga como asistente, antes de decidir finalmente echarse atrás en el último momento.

Mulder desveló el lunes por la noche en Rondo, de Ziggo Sport, nuevos detalles sobre las conversaciones entre Slot y la federación neerlandesa de fútbol. «En realidad ya tenían a Slot», afirma el exdelantero. «Estaba muy avanzado y también ya estaba buscando a un asistente, Heitinga».

Que Slot finalmente no sería seleccionador ya quedó claro a finales de julio. El técnico, de 47 años, explicó entonces que por el momento prefería seguir activo en el fútbol europeo de clubes, pero según Mulder, antes de eso su llegada a la selección neerlandesa parecía estar prácticamente cerrada.

«Slot dijo en el último momento, por la razón que fuera: no, al final no lo hago», continúa Mulder. «Pero estaba muy cerca de convertirse en seleccionador».

Wytse van der Goot planteó a continuación que una diferencia de criterio sobre la duración del contrato pudo haber influido. «Una de las versiones es que se trataba de dos o cuatro años», señaló el presentador.

A Mulder le cuesta imaginar que solo la duración acabara siendo decisiva. «Si es así, sería aún más extraño. ¿Qué tiene de malo dos años? Así no quedas ligado durante cuatro años y puedes volver a valorarlo después de dos».

Por eso, Mulder cree que quizá hubo más factores en la decisión final de Slot. «No creo que fuera solo eso. Creo que en un momento dado pensó: al final no lo hago.» Mulder tampoco sabe cuál fue la razón exacta de ese giro.