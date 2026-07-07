«La KNVB evita al seleccionador definitivo, ¡tienen miedo!»

Ronald Waterreus afirma en De Limburger que la KNVB rechaza contactar con Sarina Wiegman como seleccionadora por miedo a las reacciones.

Tras la salida de Ronald Koeman, el director de fútbol de élite, Nigel de Jong, busca un sucesor. Se mencionan a Pep Guardiola y Peter Bosz, y ya hubo contactos con Arne Slot. También se habla de Sarina Wiegman, aunque se dice que no está interesada.

Sin embargo, Waterreus cree que la KNVB debería intentarlo con Wiegman. «Nombrada cinco veces por la FIFA como la mejor entrenadora del mundo, es la seleccionadora ideal para la Oranje», afirma el exguardameta del PSV.

«Para mí ha llegado el momento de nombrarla seleccionadora. Sé que algunos se atragantarán con su tazón de yogur y muesli: “¿Una mujer al frente de nuestro equipo masculino más emblemático? ¿Se ha vuelto loco el columnista?”. No es para tanto».

Pese a su convicción, Waterreus cree que la KNVB no lo considera en serio: «Seguro que no pasará. En Zeist temen a la parte ultraconservadora de los medios, que rechaza la innovación y la emancipación, así que probablemente Nigel de Jong ni siquiera hablará con Wiegman».

«De hecho, apenas puede ignorarla», añade. «Así que, Nigel, sé tan valiente como lo eras en el campo y no hagas caso a esos pocos periodistas populistas anclados en los 70».

«Sé progresista, demuestra agallas, atrévete a ser diferente. Nombra a Wiegman sucesora de Koeman», concluye.