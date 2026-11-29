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El PSV ganó 4-0 al Go Ahead Eagles el sábado por la noche, pero después del partido salió a la luz un detalle llamativo de uno de los goles del equipo de Eindhoven. Peter Bosz desempeñó un papel sorprendente en el 2-0 de Ruben van Bommel.

En el minuto 36, el balón salió por la banda a la altura del área técnica de Bosz. Con la esperanza de iniciar un ataque rápido, Bosz le lanzó el balón a Filip Kostic, que efectuó de inmediato el saque de banda hacia delante. Diez segundos después, Van Bommel marcó el 2-0.

«En el segundo gol, Bosz desempeña un papel bastante decisivo», señala Ronald Waterreus en De Eretribune, de ESPN. «Al principio del programa hablábamos de que casi todos los jugadores del PSV ya habían marcado alguna vez, pero ahora Peter Bosz también tiene una asistencia. Tiene mérito».

Waterreus considera, sin embargo, que la acción de Bosz contraviene las reglas de juego de la KNVB. «Oficialmente no está permitido. Pero creo que nadie va a protestar por esto. Y creo que con razón, porque, dentro del espíritu del juego, esto no tiene nada que ver con entorpecer el partido».

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Marciano Vink coincide con su colega, pero, sobre todo, comprende la acción del entrenador del PSV. «También me parece de lo más normal que, si el balón te golpea, se lo des a un jugador de tu equipo».

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La sospecha de Waterreus, no obstante, es correcta: según las reglas de juego de la KNVB, Bosz cometió una infracción. «Si un miembro del cuerpo técnico, un jugador expulsado temporalmente del terreno de juego, un suplente, un jugador sustituido o un jugador expulsado toca el balón mientras este sale del terreno de juego, el árbitro concede un libre indirecto», establecen las reglas.

Por eso, la NOS investigó el caso y se puso en contacto con la KNVB durante el partido. «La consulta de la NOS a la KNVB revela que la intervención de Peter Bosz en el 2-0 de Ruben van Bommel sí está permitida», escribió el medio público.

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Se desconoce el motivo de la excepción a la regla. Lo que sí está claro es que, a ojos de la KNVB, el árbitro Dennis Higler hizo bien en conceder el gol de Van Bommel.

Por lo demás, el PSV tuvo mucho que agradecer, sobre todo, al portero Matej Kovár. El guardameta checo realizó nada menos que 10 paradas, gracias a las cuales el equipo de Eindhoven sigue líder de la Eredivisie tras este fin de semana.