La Juventus pone el ojo en Miranda: Spalletti lo quiere en enero

Nada menos que 6 asistencias en este inicio de campeonato, una cifra que lo convierte en el máximo asistente de la Serie A y que ha convencido a la Juventus para apostar por él en el próximo mercado de fichajes, según informa Tuttosport. Es un perfil que gusta especialmente a Luciano Spalletti, que busca un jugador de banda zurdo capaz de aportar calidad, recorrido y soluciones ofensivas. Pero no le faltan pretendientes: el Newcastle, de la Premier League, y el AC Milan también estarían interesados en el jugador. Este último ya tuvo en el pasado la oportunidad de ficharlo sin coste de traspaso, pero no concretó la operación.

Mientras tanto, el Bologna toma medidas. El contrato de Miranda vence en 2028 y el club ya ha iniciado conversaciones para renovarlo, aunque todavía no ha llegado a un acuerdo. Una situación que podría convertirse en una oportunidad de mercado para la Juventus, sobre todo de cara al próximo verano.

Pero atención también al mercado de invierno: la Juventus podría adelantarse a sus competidores e intentar mover ficha ya en enero. Miranda es el hombre indicado para Spalletti: la Juventus sigue de cerca la situación, el Bologna busca renovarlo y el mercado se prepara para animarse.