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La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias ha condenado a un aficionado por un delito de odio después de que dirigiera gestos y sonidos racistas desde la grada al francés Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid.

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Los hechos se produjeron durante el partido entre el Real Oviedo y el Real Madrid, disputado el 24 de agosto de 2025, y la sentencia se enmarca en la lucha contra el racismo en el fútbol español.

Según informa el diario español «Marca», el acusado reconoció los hechos y ha sido condenado a 11 meses de prisión, a una multa de 6 meses con una cuota diaria de 8 euros y a 3 años y 11 meses de inhabilitación para ejercer profesiones u oficios relacionados con la educación, la docencia, el deporte o las actividades de ocio.

Las pruebas aportadas por LaLiga fueron uno de los elementos clave para resolver el caso. Fue la propia patronal la que presentó la denuncia, a la que posteriormente se sumó el Real Madrid.

Entre las pruebas figuraba un informe pericial de lectura labial, que contribuyó a acreditar las expresiones y los gestos racistas que el aficionado dirigió al delantero francés durante el encuentro.

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Las acusaciones lograron además condicionar la suspensión de la pena de prisión a una serie de medidas aceptadas por el acusado, entre ellas la prohibición de acceder a los estadios de LaLiga y la de acercarse a Kylian Mbappé.

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La sentencia número 12

Con este fallo, LaLiga eleva a 12 el número de sentencias condenatorias obtenidas en casos de racismo vinculados al fútbol español en los dos últimos años.

La patronal considera esta sentencia una nueva prueba de la aplicación de su estrategia de tolerancia cero con cualquier conducta discriminatoria en los estadios, así como de su compromiso con la defensa de los valores del respeto y la igualdad en el deporte.

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De las doce sentencias, cinco corresponden a hechos cuya víctima fue Vinícius Júnior, que se ha convertido en el principal símbolo de la lucha contra el racismo en el fútbol español.

Esta lista arranca en junio de 2024, cuando se dictó la primera condena de este tipo en España contra tres aficionados del Valencia que habían proferido insultos racistas a Vinícius Júnior en Mestalla. Posteriormente, las sentencias se extendieron a casos que afectaban a otros jugadores y clubes de distintas categorías.