La jugada de Diomande enciende la polémica: ¿se libró el jugador del Valencia de la expulsión?

El sitio especializado en el análisis de jugadas arbitrales "Archivo VAR" zanjó la polémica sobre la entrada que cometió el argentino Guido Rodríguez, jugador del Valencia, sobre la estrella del Real Madrid Yan Diomande, durante el enfrentamiento entre ambos equipos en el estadio de Mestalla en la jornada 12 de LaLiga, al confirmar que la acción no merecía la exhibición de la tarjeta roja directa.

El sitio explicó que Rodríguez realizó una entrada a modo de "tijera", en un intento por cortar el balón, pero Diomande logró retirar su pierna rápidamente, sin sufrir una torcedura ni recibir un golpe con características de juego violento, lo que hizo que la jugada no alcanzara el nivel de la expulsión directa.

Pese a descartar que mereciera la tarjeta roja, "Archivo VAR" señaló que la entrada constituye una falta que obliga a señalar un tiro libre, incluso aunque Rodríguez consiguiera tocar el balón antes del choque con su rival.