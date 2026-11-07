¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
FBL-ESP-LIGA-VALENCIA-REAL MADRIDAFP
Abdelmawgood Samir
Traducido por

La jugada de Diomande enciende la polémica: ¿se libró el jugador del Valencia de la expulsión?

Valencia vs Real Madrid
Valencia
Real Madrid
Primera División
Y. Diomande
España
Côte d’Ivoire

en el enfrentamiento que se disputa entre ambos

El sitio especializado en el análisis de jugadas arbitrales "Archivo VAR" zanjó la polémica sobre la entrada que cometió el argentino Guido Rodríguez, jugador del Valencia, sobre la estrella del Real Madrid Yan Diomande, durante el enfrentamiento entre ambos equipos en el estadio de Mestalla en la jornada 12 de LaLiga, al confirmar que la acción no merecía la exhibición de la tarjeta roja directa.

El sitio explicó que Rodríguez realizó una entrada a modo de "tijera", en un intento por cortar el balón, pero Diomande logró retirar su pierna rápidamente, sin sufrir una torcedura ni recibir un golpe con características de juego violento, lo que hizo que la jugada no alcanzara el nivel de la expulsión directa.

Pese a descartar que mereciera la tarjeta roja, "Archivo VAR" señaló que la entrada constituye una falta que obliga a señalar un tiro libre, incluso aunque Rodríguez consiguiera tocar el balón antes del choque con su rival.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google