La ira marroquí acerca a Ceballos al Real Betis

Dani Ceballos, exestrella del Real Madrid, está un paso más cerca de incorporarse al Real Betis tras el traspaso del jugador marroquí Sofyan Amrabat al Ajax neerlandés.

El diario As señaló que todos los caminos apuntan a que el Real Betis anuncie el cierre del fichaje de Ceballos, después de que este se impusiera a Amrabat en la carrera por incorporarse al club andaluz.

Y a pesar de que ambos jugadores son completamente distintos en cuanto a estilo de juego y posición, la disyuntiva entre ellos era real, sobre todo porque el jugador marroquí era una petición personal del entrenador Manuel Pellegrini.

Lo llamativo es que Amrabat cumplió ayer sábado lo que el Real Betis le pedía para que el club pudiera intentar iniciar las negociaciones de su contratación, al rescindir su contrato con el Fenerbahçe, convirtiéndose así en jugador libre al que se puede fichar sin pagar cláusula de traspaso.

Y por encima de eso, Pellegrini había afirmado hace una semana que quería fichar a un centrocampista defensivo para completar la plantilla del equipo, señalando que la contratación de Amrabat sería ideal, porque ya conoce la metodología del entrenador y su forma de trabajar.

Sin embargo, el asunto acabó con el enfado de Sofyan Amrabat hacia el Real Betis, por lo que consideró una falta de interés del club en liberar espacio en el tope salarial para poder ficharlo, lo que llevó al jugador marroquí a incorporarse al Ajax.

La primera obsesión del Real Betis era fichar a un delantero, y tras la contratación de Troy Parrott, le llegó el turno a Dani Ceballos, quien también se impuso a Amrabat.

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