La intrahistoria: Joaquín y una retirada en el Real Betis ya pensada

El futbolista tenía tomada la decisión desde hace tiempo y no ha tenido nada que ver con su papel en el equipo o los minutos.

El año pasado Joaquín ya tenía decidido que se retiraba pero una conversación con Manuel Pellegrini le hizo cambiar de opinión. Eso y los minutos que el técnico chileno le otorga en las semifinales de Copa ante el Rayo Vallecano. El pase que el 17 le da a Canales, que finalmente acaba culminando Borja Iglesias, le da que pensar. Le provoca un giro en su cabeza porque ve que todavía tiene acciones decisivas en sus botas, porque ve que con su calidad aún puede ayudar al plantel.

Y no es para menos, una jugada suya mete al Betis en una nueva final de Copa y todo el equipo se lo reconoce yéndose hacia él en el final del choque. Un gesto clave. Los proyectos televisivos se adaptaron a la necesidad que sentía el del Puerto de oler el césped de la ciudad deportiva cada mañana. Su documental, se iba a llamar ‘La última y me voy’ y tuvo que cambiar para llamarse ‘La penúltima y me voy’, ya que fue un giro radical de los acontecimientos.

Ese año se dio el capricho de seguir una temporada más anunciándolo en la fiesta de la celebración del título copero. Pero la fecha de su retirada ya estaba más que clara. Nada influye los minutos que le ha dado el cuerpo técnico. Ni un mayor protagonismo sobre el terreno de juego hubiese provocado la renovación por una temporada más. La decisión ya estaba tomada porque el jugador así lo sentía y así lo había valorado y meditado con su entorno familiar y profesional. Además tiene por delante otros retos profesionales los cuales Joaquín tiene muchas ganas de abordar y experimentar. Ya tiene por delante la grabación de otra temporada de ‘El Novato’ que se verá a partir de septiembre y consideraba que había llegado el momento de decir adiós.

El beticismo dejará de levantarse de su asiento por las jugadas de Joaquín. Las eléctricas acciones por banda derecha, con la certeza absoluta de que iba a dejar atrás a su oponente, siempre quedarán en el recuerdo. La inteligencia, el liderazgo y el amor por el Real Betis, en su segunda etapa, siempre quedará en el corazón del aficionado. Joaquín se va como leyenda del cuadro heliopolitano. Como uno de los mejores (para muchos el mejor) futbolista que ha vestido la camiseta de las Trece Barras. Simplemente, el capitán se ha pasado el juego.