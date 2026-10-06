El debut de Carlos Espí con la camiseta de la selección de España se ha aplazado, después de que Luis de la Fuente decidiera dejarlo fuera de la lista de los 23 jugadores para el duelo ante Croacia de este martes en la ciudad de Split, a pesar de haber sido convocado de urgencia para suplir al lesionado Ferran Torres.

De la Fuente prefirió mantener a Espí fuera de la lista definitiva del partido, de modo que el delantero del Real Madrid continúa a la espera de su primera participación con la absoluta, tras haberse ausentado también del reciente encuentro contra la República Checa.

Espí había llamado poderosamente la atención con la selección de España sub-21, después de marcar 5 goles en la amplia victoria sobre San Marino por 13-0, lo que le dio la oportunidad de incorporarse a la selección absoluta ante la ausencia de Torres por lesión.

De la Fuente sigue confiando en Roberto Fernández en la línea de ataque, después de que el jugador participara en el duelo contra la República Checa, antes de que el técnico mantuviera las mismas opciones frente a Croacia, mientras que Espí quedó fuera de los planes por segundo partido consecutivo.

La lista de España para el partido incluyó a: Unai Simón, David Raya, Dean Huijsen, Aymeric Laporte, Robin Le Normand, Sergio Bobel, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Fresneda, Alejandro Grimaldo, Fran García, Rodri, Martín Zubimendi, Mikel Merino, Pedri, Dani Olmo, Fermín López, Oyarzabal, Lamine Yamal, Yeremy Pino, Víctor Muñoz, Baena y Roberto Fernández.

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En el bando croata, la alineación vivió el regreso del delantero Ante Budimir a la línea de ataque, mientras que Mario Pongračić entró en la línea defensiva para suplir la ausencia de su compañero Šmolčić.