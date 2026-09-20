La final de Marruecos y el duelo ante Egipto: Mendy revela una sorpresa tras la decisión de retirarse

El senegalés Édouard Mendy, guardameta del Al-Ahli saudí, decidió poner fin a su trayectoria internacional con la selección de su país, en un paso que llegó tras 8 años que pasó en las filas de los "Leones de la Teranga", durante los cuales se coronó campeón de la Copa Africana de Naciones en dos ocasiones y disputó dos Copas del Mundo.

Mendy, de 34 años y con 59 encuentros internacionales disputados, aseguró en una entrevista con el diario "L'Équipe" que la decisión de retirarse comenzó a tomar forma en él tras la coronación de Senegal en la Copa Africana de Naciones en Marruecos, y siguió pensándolo incluso después del Mundial, al sentir que había llegado al punto en el que podía dejar espacio a la nueva generación.

Mendy declaró: "Era el momento adecuado para parar, después de haber representado a mi país en todos los torneos posibles. Disputé dos Copas del Mundo, o mejor dicho, dos Copas Africanas de Naciones y media, porque desafortunadamente me lesioné en la primera. Tuve la suerte suficiente de ganar dos títulos tras haber participado en 3 torneos".

Y añadió: "Sentí que había cumplido con mi deber, que había contribuido a transmitir mi experiencia, y que había estado muy cerca de la nueva generación, preparándolos de la mejor forma posible para las competiciones futuras".

La decisión de Mendy llegó coincidiendo con la llegada de Patrick Vieira al mando de la selección senegalesa, ya que el guardameta reveló que el nuevo entrenador se puso en contacto con él y le explicó su proyecto y el papel que quería otorgarle, algo que le conmovió mucho, aunque no cambió su postura.

Y aclaró: "Patrick me llamó y me explicó su proyecto, su visión y mi papel en ella. Me conmovió mucho el papel que quería otorgarme. Es Patrick Vieira, un jugador realmente grandioso. Le expliqué mi visión y mi decisión, pero aun así trató de convencerme".

El guardameta del Al-Ahli saudí señaló que pidió a Vieira algo de tiempo para pensar, antes de definir su postura, explicando que no quería comenzar una nueva etapa con la selección sabiendo que había una gran probabilidad de no continuar en ella.

Y dijo: "No quería comenzar una nueva etapa con este grupo sabiendo que había una gran probabilidad de no completarla. Preferí que el nuevo grupo se estabilizara rápido, que encontrara su camino, y que no se produjera ningún trastorno relacionado con mi continuidad en la selección nacional o mi retirada".

Mendy habló de la imagen que quiere que el pueblo senegalés conserve de él tras el final de su viaje internacional, asegurando que lo más importante para él es que se le vea como un jugador que puso el interés de su país por encima de cualquier consideración.

Y dijo: "Lo que quiero que recuerden es a un patriota que puso el interés de su país por encima de cualquier consideración. Durante ocho años, di a la selección nacional la máxima prioridad. A pesar de las lesiones, y a pesar de las circunstancias difíciles, siempre busqué responder al llamado de la patria de la mejor manera posible".

Y añadió: "Lograr estos resultados y hacer feliz al pueblo senegalés es mi mayor victoria", asegurando que los sucesos de la última Copa Africana de Naciones (en Marruecos) no tuvieron ningún efecto en su decisión de retirarse, y que esos asuntos se tratan en un marco distinto al de su decisión personal.

La selección de Senegal, el 18 de enero, se había impuesto a Marruecos por 1-0 tras la prórroga, en una final que fue testigo de una amplia polémica, después de que los jugadores de Senegal abandonaran el terreno de juego y se dirigieran a los vestuarios tras la señalización de un penalti a favor de Marruecos.

En marzo, la Confederación Africana de Fútbol "CAF" decidió considerar a Senegal perdedor del partido por 3-0, antes de que la federación senegalesa presentara un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, que fijó el 8 de octubre como fecha para estudiar el caso.

Cuando se le preguntó por el partido más destacado de su trayectoria internacional, Mendy eligió la final de la Copa Africana de Naciones 2022 ante Egipto, que Senegal resolvió en la tanda de penaltis por 4-2 tras finalizar el tiempo reglamentario y la prórroga con empate sin goles.

Y dijo: "Es simplemente mi primera final en la Copa Africana de Naciones en Camerún contra Egipto. Fue mi primera final continental porque en el año 2019 sufrí una fractura en el dedo. Sentí toda esa presión, todas las expectativas del país. Ganar aquella primera estrella fue una sensación increíble, una sensación sin igual".

Y a pesar de su retirada internacional, Mendy vive un año excepcional a nivel individual, después de haber entrado en la lista de candidatos al premio Yashin al mejor guardameta de la temporada, una nominación que consideró un motivo de orgullo especial para él.

Y dijo: "Es un gran motivo de orgullo. Es incluso un motivo de orgullo mayor que mi nominación durante mi etapa en el Chelsea; porque representa una verdadera culminación de un año fantástico, tanto a nivel de club como internacional".

Mendy aclaró que la temporada actual fue la más satisfactoria para él desde el inicio de su carrera profesional, después de haber combinado la conquista de títulos con la asunción de mayores responsabilidades con su club como capitán, además de su papel de liderazgo con la selección de Senegal.

Y concluyó sus declaraciones diciendo: "Ha sido un año enormemente satisfactorio para mí, el mejor desde que me hice profesional. Que se me nomine a los treinta y cuatro años, jugando en Arabia Saudí, donde muchos describen la liga como una liga secundaria, muestra el nivel al que he llegado este año".